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林映唯、李沐好姐妹合體站台 寶格麗春夏包交換拎

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
林映唯與李沐出席寶格麗2021春夏配件預覽會。圖／寶格麗提供
林映唯與李沐出席寶格麗2021春夏配件預覽會。圖／寶格麗提供

繽紛華麗的各種包包，無疑是建構女人心目中完美烏托邦的必要元素。義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）於今（1月7）日於台北101精品店舉辦2021春夏配件Arkadia21系列預覽會，由兩位新生代演員林映唯（小美）及李沐一起演繹嶄新包款。

林映唯與李沐兩人因戲結緣、成為好友，李沐更自己坦承是林映唯的粉絲、視林映唯為時尚穿搭的偶像，對她的妝容和造型都讚不絕口，而且不管是有氣場或是可愛的包款都「百搭」。林映唯認識的李沐私底下很小女生、好可愛，此次演繹的蜜桃色Serpenti包正好非常符合她的個人風格。林映唯揹的本季主打新款Serpenti Forever Multichain金色金屬水蛇皮肩背包，李沐則覺得氣場太強、自認無法駕馭，林映唯借給她拎也還趕緊歸還，笑說原來還是蜜桃色包款比較有安全感。

Arkadia在希臘文中有「烏托邦」之意，本季包款以Serpenti的進化蛻變為主軸，共分為三大主題依序上市：AUTENTICITÀ （真實）、AMORE（愛）、ARMONIA（和諧）。嶄新的包款Serpenti Multichain Bag造型較為扁平如信封，多鍊條的設計受珠寶的金鍊啟發，蛇頭的設計有別以往，以60年代的骨董珠寶表造型為藍本，整體較小、蛇鱗紋路纖細、寶石鑲嵌的眼睛分在兩側，並裝飾細膩的蛇牙。春季率先登場的以金屬色調為主，包括金色、淡金色、鑽炭色，另有嶄新的Serpenti Brilliant Cut晚宴手拿包，立體切割的形狀猶如璀燦美鑽。

AMORE主題作品以紅、桃紅等明亮鮮豔的色調為主，繼續凸顯鍊條元素而推出 Serpenti Maxi Chain包款實用度高。包款的金屬短鍊由粗到細依序排列，營造流暢的視覺效果，蛇頭上裝飾與皮革同色的半寶石，並附上寬版肩背帶提供更豐富的穿搭性。

ARMONIA主題則以夏季的色彩為主要視覺，為既有的包款換上飽和的蜜桃色、薰衣草紫水晶色的新風貌。配件部分全新的埃及豔后手鍊猶如Tubogas手環一樣，以金色皮革多圈纏繞手腕，Hinge bracelet手環則有珍珠魚皮和金屬水蛇皮革新選擇。太陽眼鏡延續在每個系列中推出新作的慣例，深受歡迎的B.zero1、Serpenti等系列都在細節上有更豐富的變化。

BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain系列包款，是今年的主打新作。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain系列包款，是今年的主打新作。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever金色金屬水蛇皮多圈手環，17,800元。圖／寶格麗提供
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林映唯與李沐演繹BVLGARI Serpenti Forever系列包款。圖／寶格麗提供
林映唯與李沐演繹BVLGARI Serpenti Forever系列包款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Multichain淡金色水蛇皮肩背包，10萬4,900元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Multichain淡金色水蛇皮肩背包，10萬4,900元。圖／寶格麗提供
林映唯與李沐演繹BVLGARI Serpenti Forever系列包款。圖／寶格麗提供
林映唯與李沐演繹BVLGARI Serpenti Forever系列包款。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包，93,000元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Brilliant Cut金色金屬水蛇皮手拿包，10萬2,500元(Size：18 x 14.5 x 6cm)
BVLGARI Serpenti Brilliant Cut金色金屬水蛇皮手拿包，10萬2,500元(Size：18 x 14.5 x 6cm)
林映唯配戴BVLGARI Serpenti Forever Multichain金色金屬水蛇皮肩背包出席寶格麗2021春夏配件預覽會。圖／寶格麗提供
林映唯配戴BVLGARI Serpenti Forever Multichain金色金屬水蛇皮肩背包出席寶格麗2021春夏配件預覽會。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain紅石榴石色小羊皮肩背包，10萬8,800元。圖／寶格麗提供
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李沐演繹BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
李沐演繹BVLGARI Serpenti Forever Maxi Chain蜜桃色小羊皮手提肩背包。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti Forever Multichain金色水蛇皮肩背包，10萬4,900元。圖／寶格麗提供
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