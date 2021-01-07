林映唯、李沐好姐妹合體站台 寶格麗春夏包交換拎
繽紛華麗的各種包包，無疑是建構女人心目中完美烏托邦的必要元素。義大利精品品牌寶格麗（BVLGARI）於今（1月7）日於台北101精品店舉辦2021春夏配件Arkadia21系列預覽會，由兩位新生代演員林映唯（小美）及李沐一起演繹嶄新包款。
林映唯與李沐兩人因戲結緣、成為好友，李沐更自己坦承是林映唯的粉絲、視林映唯為時尚穿搭的偶像，對她的妝容和造型都讚不絕口，而且不管是有氣場或是可愛的包款都「百搭」。林映唯認識的李沐私底下很小女生、好可愛，此次演繹的蜜桃色Serpenti包正好非常符合她的個人風格。林映唯揹的本季主打新款Serpenti Forever Multichain金色金屬水蛇皮肩背包，李沐則覺得氣場太強、自認無法駕馭，林映唯借給她拎也還趕緊歸還，笑說原來還是蜜桃色包款比較有安全感。
Arkadia在希臘文中有「烏托邦」之意，本季包款以Serpenti的進化蛻變為主軸，共分為三大主題依序上市：AUTENTICITÀ （真實）、AMORE（愛）、ARMONIA（和諧）。嶄新的包款Serpenti Multichain Bag造型較為扁平如信封，多鍊條的設計受珠寶的金鍊啟發，蛇頭的設計有別以往，以60年代的骨董珠寶表造型為藍本，整體較小、蛇鱗紋路纖細、寶石鑲嵌的眼睛分在兩側，並裝飾細膩的蛇牙。春季率先登場的以金屬色調為主，包括金色、淡金色、鑽炭色，另有嶄新的Serpenti Brilliant Cut晚宴手拿包，立體切割的形狀猶如璀燦美鑽。
AMORE主題作品以紅、桃紅等明亮鮮豔的色調為主，繼續凸顯鍊條元素而推出 Serpenti Maxi Chain包款實用度高。包款的金屬短鍊由粗到細依序排列，營造流暢的視覺效果，蛇頭上裝飾與皮革同色的半寶石，並附上寬版肩背帶提供更豐富的穿搭性。
ARMONIA主題則以夏季的色彩為主要視覺，為既有的包款換上飽和的蜜桃色、薰衣草紫水晶色的新風貌。配件部分全新的埃及豔后手鍊猶如Tubogas手環一樣，以金色皮革多圈纏繞手腕，Hinge bracelet手環則有珍珠魚皮和金屬水蛇皮革新選擇。太陽眼鏡延續在每個系列中推出新作的慣例，深受歡迎的B.zero1、Serpenti等系列都在細節上有更豐富的變化。
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