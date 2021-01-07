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陳昊森童年怕死猛刷牙 LOEWE龍貓快閃店想遇見小梅
電影「龍貓」是跨世代的共同暖心回憶，LOEWE創意總監Jonathan Anderson以撫慰人心的圖像，創作時裝、包款的嶄新圖案，推出LOEWE X My Neighbor Totoro龍貓特別系列，並且在微風信義開設快閃店，邀請了陳昊森詮釋此限定系列。
陳昊森身穿灰塵精靈短皮衣、長版龍貓襯衫出席，令人意外的是他相當喜愛身上的Heel黃色龍貓小廢包，「我出門不喜歡帶太多東西，最精簡的鑰匙、錢包，有時候甚至把錢摺成小方塊狀就出門了。」提到小時候的糗事，他表示因為水太冰、他睡前不喜歡刷牙，但媽媽抓住他很怕死的哏，和他說沒有按時刷牙會死掉，他就乖乖的瘋狂地刷、刷很多次；而陳昊森最希望可以碰到「龍貓」裡面的人物是小梅，「她在整個故事裡，一直很勇敢，堅定她所相信的事，在當今世界這樣的人可能會被當傻子或是被不善意的對待，所以她的勇氣很感動我。」
1988年的宮崎駿經典電影「龍貓」，電影中只有孩子才見得到的奇妙世界，與人們之間的真摯情感，成為撫慰人心的力量，因此LOEWE與吉卜力工作室合作，展開動畫、皮革工藝的合作，將龍貓、小梅、灰塵精靈等變成印花、緹花拼皮、手描繪圖及絨球的設計，包款則以Puzzle、Balloon及Hammock為主，也將精湛的掛毯繡帷技術運用在手提包及針織衫。
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