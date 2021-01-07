Gucci台灣Line帳號開通 免費送The North Face聯名桌布

近期時尚圈最熱的聯名當屬The North Face x Gucci系列了！在包含快閃店、藝術牆、形象廣告等一連串的宣傳活動接連登場後，現在品牌又發表了最新的紀錄片，讓大家更了解這個系列產品的魅力。

The North Face x Gucci系列紀錄片由藝術家Sean Vegezzi掌鏡，主軸聚焦在向冒險精神致敬，Sean Vegezzi把他對戶外的熱愛帶到形象廣告拍攝地—阿爾卑斯山脈的曠野中，記錄了這系列兼具時尚之美與機能性的特質。同時鏡頭也捕捉了各式服裝細節與整體造型，強調設計和製作過程，並穿插Gucci創意總監Alessandro Michele與The North Face全球設計合作、資料庫暨特殊專案經理David Whetstone之間的對話，也有設計團隊、高級產品設計師和工匠的見解分享。