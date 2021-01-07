全台只有20間買得到！肯德基開賣「威士忌咔啦雞腿堡」

美式速食也可以很「大人系」！肯德基本季與噶瑪蘭威士忌合作，自1月12日起攜手推出限店、限量、限時的「肯德基噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡」，藉由充滿酒香的BBQ醬，帶來更具大人感的成熟滋味，乃是肯德基首度推出的「酒香漢堡」，限時販售14天，僅有全台20間門市銷售，每店每日限量35份，等於每日限量僅有700個。

咔啦雞腿堡一直是肯德基的招牌產品之一，而噶瑪蘭威士忌所推出的「噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌」，本身具有熱帶水果香氣，還帶有奶油太妃、木質和香草氣息，具有柔和且渾厚口感。此次登場的「肯德基噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡」，即是將噶瑪蘭珍選單一麥芽威士忌搭配多種辛香料，製作成充滿酒香的BBQ醬，再搭配上原塊咔啦雞腿排、洋蔥圈，以及特製的蒙特利傑克墨西哥辣巧起司絲，增添入口後層次感。同時為呼應酒香主題，還同步推出「噶瑪蘭威士忌蘇打調酒」進行搭配，帶來宛若置身餐酒館的用餐氛圍。

「肯德基噶瑪蘭威士忌咔啦雞腿堡」單點售價129元，搭配中杯飲品則為139元，若搭配噶瑪蘭威士忌蘇打調酒的套餐價則為169元；加點噶瑪蘭威士忌蘇打調酒則為49元。自1月12日至1月25日期間，每日17:00於全台指定的20間門市販售，每店每日限量35份。（適用門市：宜蘭礁溪、台北内湖、台北台大、台北峨嵋、台北南京東二、台北雙連、板橋新埔、中和興南、桃園中正、新竹大同、台中五權西、台中公益、台中永福、台中河南、大里中興二、台中豐原、新營中正、台南中華、鳳山五甲一、高雄自由）

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康