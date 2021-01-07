身分證中3碼、名字有「美侖」 美侖商旅免費住一晚

身分證對獎時間到！美侖飯店集團輕奢品牌美侖商旅2月14日歡慶開業2周年，身分證字號對中「2、1、4」三碼，即可以999元超值價入住美侖商旅原價9,900元的景緻雙人客房一晚，符合身分證三碼且名字有「美侖」兩字則可到飯店免費住一晚，不分平假日每日限量5間(適用入住日期為2021/2/14~2021/2/28)。

此外，周年慶期間於CAFE49全日餐廳消費滿2,000元，還可享現場好運抽抽樂，抽到幾折結帳就打幾折，系列周年慶活動詳情可上官網查詢。

今年情人節落在農曆新年初三，CAFE49全日餐廳也推出專屬「一生一世」情人節套餐，主餐有爐烤國王鮭魚、美國無骨牛小排2擇1，每人套餐價1,314 元，還有專人為彼此拍下甜蜜放閃照。另於即日起推出「健康家人長住專案」(適用入住日期為2021/1/7~2021/3/31)，每房最低1,999元起，至多兩人入住，每日限量，訂滿為止。電話：02-2531-3535。