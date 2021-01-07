【2020回顧展望】驚濤駭浪的疫年 百貨業乘風破浪生存戰

2020年對百貨零售業來說，就像是籠罩在一場突如其來的疫情暴風圈，在這無常且特殊的一年，生存壓力不是慢慢逼近，它是猛然的就站在面前，同時它也像一場生存競賽，用各種困難考驗著企業主的應變與決策力，能跨越過去的，就像又擁有了一道生存抗體，企業體質與能力又進階了。但所幸，台灣相對於全球，提早控制與穩定新冠肺炎疫情的蔓延，也是幫助百貨業在危機後快速重生的關鍵。面對變化波折的2020年，新光三越副董事長兼總經理吳昕陽形容「這是驚濤駭浪的一年」，看2020百貨業遇到了哪些挑戰又透過哪些作為，乘風破浪熬過這一年。

回顧2020

慘澹3、4月商場縮短營業時間

2020年1月21日世界衛生組織（WHO）首次發布全球傳染性新冠肺炎疫情確診資料、1月23日中國武漢封城，讓春節旺季一開始就蒙上了陰影。疫情也直接衝擊最需要「人流」的服務業，在疫情尚未穩定控制前，民眾減少出門意願，百貨、餐飲頓時大失來客，更引爆餐廳掀起關店潮。尤其3、4月疫情最嚴峻時期，平均全台百貨業慘掉4成、人潮剩不到3成，也有商場指出，3月業績更慘掉到不到平常的三分之一。觀光客占比相對高的台北101購物中心、華泰名品城與部分商場，也紛紛在4月實施縮短營業時間措施。

新冠肺炎爆發後，百貨美食街公共區域紛紛架設透明隔板，吃飯變得是需要距離的一件事。本報資料照片

疫情是數位零售催化劑

當沒有路走的時候，如何找到出路是存活關鍵。人進不來，就想辦法把商品送到消費者眼前跟手中。透過全渠道的建置，重新定位消費者並不只是「去消費」，而是「無時無刻都可以消費」。

此時，新光三越展現快速應變力與行動力，在疫情後加速數位佈局，將之前擘畫的數位零售建置，融合逾200萬的會員卡、行動App、電商美麗台、skm pay在2、3月陸續啟動「數位五大方案」：宅配服務、部署移動式結帳機、擴增電商平台「美麗台」、推動美食街外送，以及專櫃可即時推薦的熟客系統，快速為疫情災損止血，為2千多家廠商與百貨營運找出活路。吳昕陽表示「疫情快速應對是關鍵，走在前面的人更有時間思考未來的事，而後面追趕的人沒有犯錯的空間。」他也坦言「這一年每天神經繃超緊，但疫情來時不應只考慮生存之戰，還可積極思考可以多做一些什麼，不要為了求安全而失去挑戰成功的能力，這場疫情可說是加速數位零售的催化劑。」

除了新光三越提早起步，包括遠東百貨、遠東SOGO、微風、誠品生活都在數位零售大有斬獲，SOGO、遠百行動App服務進階，像是滿額禮券直接回饋在App，除了提升消費者購物便利性，也增加消費者購物時間，明顯帶動周年慶業績成長。而微風在11月推出以線上精品購物為主體的「BREEZEONLINE.COM」電商平台，並跟國際知名精品電商FARFETCH聯名合作。全新「誠品線上eslite.com」也在12月開站。實體百貨通路紛紛佈局線上，除了實體通路早已進入微利時代，也能避免受觀光客源縮減或環境、景氣等不確定因素影響。

新光三越在疫情爆發後，快速啟動宅配、美食街外送等數位五大方案。圖／新光三越提供

無法出國集中消費 國際精品大爆發

政府在7月中旬暑假旺季發放振興三倍券，加上台灣防疫有成、疫情控制穩定，民眾不僅願意出門，在不能出國的情況下，更出現「報復性國旅」現象。百貨零售業自7月起業績逐月往上衝，9月至12月周年慶期間「不出國商機」一舉爆發，民眾把出國的預算「集中國內消費」，而過去趁出國會採購的國際精品、美妝，通通反應在買氣上，尤其國際精品買氣更是一路狂飆，這時期百貨業者最常說的一句話是「有精品的百貨就會好」。而台灣相較國外仍可保持正常生活，市場的穩定也讓國際精品紛紛把貨源往台灣送，貨量充足是精品出現爆發成長的關鍵。而遠東SOGO全台7店更在周年慶漂亮敲出「滿貫全壘打」，各店業績通通達標成長，創9年來新高。

百貨周年慶期間，「不出國商機」一舉爆發。本報資料照片

生力軍加入炒熱新莊、青埔

位於新莊副都心的宏匯廣場在7月底展開試營運，填補新莊長久以來空白的大型商場一站滿足吃喝玩樂機能；而含括新光影城、Xpark水族館、COZZI Blu和逸飯店的桃園置地廣場則在8月上旬正式登場，適逢暑假加上國內疫情穩定，因疫情悶壞的民眾掀起造訪潮、為當地市場帶來新活力。而新光影城、Xpark的人潮吸力，也讓帶動周邊華泰名品城餐飲與年輕家庭客的消費力，不出國商機也在outlet大發威，雖少了國際觀光客，華泰名品城仍靠著精品買氣爆發，來客與業績都創史上新高。

位於新莊副都心的宏匯廣場在2020年7月底試營運，填補新莊長久以來缺乏的大型百貨商場。圖／宏匯廣場提供

展望2021

國外品牌佈局台灣的一年

全球疫情在今年仍看不見盡頭且有疫情變種、疫苗等變數，而台灣在全球防疫表現雖名列前茅，但仍有諸多挑戰不可輕言放鬆。面對充滿不確定感的2021，百貨業者多謹慎以待。

新光三越副董事長吳昕陽表示，「面對今年仍『謹慎樂觀、積極對待』」。遠百總經理徐雪芳指出，「只要仍有疫情，今年市況會跟2020年差不多，也因為疫情無法出國，國人消費力留在台灣，如果台灣疫情繼續穩定控制，仍看好內需型消費。加上竹北首家大型商場『竹北遠百』預計第三季開幕，對今年仍樂觀看待」。台北101總經理張振亞認為，「2020衝擊最大，今年一定會比去年好」。

放眼2021百貨零售業，因去年上半年市場表現困頓，預期今年上半年將有反彈現象；而去年下半年開始百貨業逐月強勁成長，反而今年下半年要面臨突破成長的挑戰。另外，去年幾乎所有百貨在數位佈局都有進展，今年「百貨數位大戰」勢必發生，進而衍生出更多數位服務與數位商品策動。