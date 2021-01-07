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獻上我亮晶晶的心！My First De Beers系列心形珠寶

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
模特兒配戴My First De Beers系列 Aura 18K白金心形鑽石耳釘與Aura 18K白金心形鑽石吊墜項鍊。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴My First De Beers系列 Aura 18K白金心形鑽石耳釘與Aura 18K白金心形鑽石吊墜項鍊。圖／DE BEERS提供

西洋情人節即將到來，以優質美鑽出名的珠寶品牌DE BEERS，推出4款全新浪漫珠寶設計，為表達情意提供嶄新的選擇，也可以是送給自己一份象徵著愛與勇氣的禮物。新作包含3款鑲嵌My First De Beers Aura心形切割鑽石的項鍊、耳釘與戒指，以及一款以無限圖騰為主角的Infinity鑽石吊墜項鍊，為珠寶注入獨特浪漫情懷。

DE BEERS全新作品既饒富設計趣味，又不失優雅，以入門鑽石為主要訴求的My First De Beers系列新品為首次將心形切割鑽石運用於高級珠寶以外的設計中，是以圓形明亮式切割為基礎改良的一種花式切割，工藝難度較高。新作包括一對18K白金心形切割鑽石耳釘、心形切割鑽石吊墜項鍊，以及一款心形切割鉑金鑽石戒指，主鑽四周均環繞整圈密釘鑲鑽石，採用Aura鑲嵌樣式，以經典設計突顯心形切割美鑽的天然美感與精妙比例。

同時上市的Infinity系列吊墜項鍊，以「∞」無限符號設計打造的作品，採用半密鑲的圓形明亮式鑽石線條設計，由18K白金打造而成，精緻的鑽石曲線優美地與18K白金交織纏繞，象徵永恆愛意。亦可與既有的Infinity系列鑽石手鍊相搭配戴。

My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石耳釘，主鑽約0.20克拉，總重約0.60克拉，15萬2,000元。圖／DE BEERS提供
My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石耳釘，主鑽約0.20克拉，總重約0.60克拉，15萬2,000元。圖／DE BEERS提供
Infinity 18K白金鑽石吊墜項鍊，鑽石總重約0.06克拉，50,000元。圖／DE BEERS提供
Infinity 18K白金鑽石吊墜項鍊，鑽石總重約0.06克拉，50,000元。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴My First De Beers系列 Aura 18K白金心形鑽石耳釘、18K玫瑰金五鑽項鍊與Aura鉑金心形鑽石戒指，搭配Infinity 18K白金鑽石吊墜項鍊。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴My First De Beers系列 Aura 18K白金心形鑽石耳釘、18K玫瑰金五鑽項鍊與Aura鉑金心形鑽石戒指，搭配Infinity 18K白金鑽石吊墜項鍊。圖／DE BEERS提供
My First De Beers Aura鉑金心形鑽石戒指，主鑽約0.20克拉，總重約0.30克拉，87,000元。圖／DE BEERS提供
My First De Beers Aura鉑金心形鑽石戒指，主鑽約0.20克拉，總重約0.30克拉，87,000元。圖／DE BEERS提供
My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石吊墜項鍊，主鑽約0.20克拉，總重約0.30克拉，90,000元。圖／DE BEERS提供
My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石吊墜項鍊，主鑽約0.20克拉，總重約0.30克拉，90,000元。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴My First De Beers Aura鉑金心形鑽石戒指與My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石耳釘。圖／DE BEERS提供
模特兒配戴My First De Beers Aura鉑金心形鑽石戒指與My First De Beers Aura 18K白金心形鑽石耳釘。圖／DE BEERS提供

鑽石 珠寶

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