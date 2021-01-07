獻上我亮晶晶的心！My First De Beers系列心形珠寶
西洋情人節即將到來，以優質美鑽出名的珠寶品牌DE BEERS，推出4款全新浪漫珠寶設計，為表達情意提供嶄新的選擇，也可以是送給自己一份象徵著愛與勇氣的禮物。新作包含3款鑲嵌My First De Beers Aura心形切割鑽石的項鍊、耳釘與戒指，以及一款以無限圖騰為主角的Infinity鑽石吊墜項鍊，為珠寶注入獨特浪漫情懷。
DE BEERS全新作品既饒富設計趣味，又不失優雅，以入門鑽石為主要訴求的My First De Beers系列新品為首次將心形切割鑽石運用於高級珠寶以外的設計中，是以圓形明亮式切割為基礎改良的一種花式切割，工藝難度較高。新作包括一對18K白金心形切割鑽石耳釘、心形切割鑽石吊墜項鍊，以及一款心形切割鉑金鑽石戒指，主鑽四周均環繞整圈密釘鑲鑽石，採用Aura鑲嵌樣式，以經典設計突顯心形切割美鑽的天然美感與精妙比例。
同時上市的Infinity系列吊墜項鍊，以「∞」無限符號設計打造的作品，採用半密鑲的圓形明亮式鑽石線條設計，由18K白金打造而成，精緻的鑽石曲線優美地與18K白金交織纏繞，象徵永恆愛意。亦可與既有的Infinity系列鑽石手鍊相搭配戴。
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