獻上我亮晶晶的心！My First De Beers系列心形珠寶

西洋情人節即將到來，以優質美鑽出名的珠寶品牌DE BEERS，推出4款全新浪漫珠寶設計，為表達情意提供嶄新的選擇，也可以是送給自己一份象徵著愛與勇氣的禮物。新作包含3款鑲嵌My First De Beers Aura心形切割鑽石的項鍊、耳釘與戒指，以及一款以無限圖騰為主角的Infinity鑽石吊墜項鍊，為珠寶注入獨特浪漫情懷。

DE BEERS全新作品既饒富設計趣味，又不失優雅，以入門鑽石為主要訴求的My First De Beers系列新品為首次將心形切割鑽石運用於高級珠寶以外的設計中，是以圓形明亮式切割為基礎改良的一種花式切割，工藝難度較高。新作包括一對18K白金心形切割鑽石耳釘、心形切割鑽石吊墜項鍊，以及一款心形切割鉑金鑽石戒指，主鑽四周均環繞整圈密釘鑲鑽石，採用Aura鑲嵌樣式，以經典設計突顯心形切割美鑽的天然美感與精妙比例。