獻上我亮晶晶的心！My First De Beers系列心形珠寶

西洋情人節即將到來,以優質美鑽出名的珠寶品牌DE BEERS,推出4款全新浪漫珠寶設計,為表達情意提供嶄新的選擇,也可以是送給自己一份象徵著愛與勇氣的禮物。新作包含3款鑲嵌My First De Beers Aura心形切割鑽石的項鍊、耳釘與戒指,以及一款以無限圖騰為主角的Infinity鑽石吊墜項鍊,為珠寶注入獨特浪漫情懷。

DE BEERS全新作品既饒富設計趣味,又不失優雅,以入門鑽石為主要訴求的My First De Beers系列新品為首次將心形切割鑽石運用於高級珠寶以外的設計中,是以圓形明亮式切割為基礎改良的一種花式切割,工藝難度較高。新作包括一對18K白金心形切割鑽石耳釘、心形切割鑽石吊墜項鍊,以及一款心形切割鉑金鑽石戒指,主鑽四周均環繞整圈密釘鑲鑽石,採用Aura鑲嵌樣式,以經典設計突顯心形切割美鑽的天然美感與精妙比例。