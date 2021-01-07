快訊

疫情嚴峻！日相菅義偉宣布緊急狀態 為期一個月至2月7日

29歲美艷女星才剛發新作 遭客運迎面撞上不治身亡

八月堂可頌又玩新花樣 聯名plantica推出視覺系花可頌

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
八月堂聯名日本花藝品牌plantica推出三款花可頌。圖／八月堂提供
八月堂聯名日本花藝品牌plantica推出三款花可頌。圖／八月堂提供

在諸多百貨商場都有據點的人氣可頌「八月堂」，擅長將可頌變化出各種口味讓吃可頌有更多樂趣，至今已推出超過120種不同口味，賣出超過1,600萬顆可頌。今年又帶來味覺與視覺的創新，與日本花藝大師木村貴史創立的花藝品牌「plantica」聯名合作推出三款「花可頌」，1/8起八月堂率先在台北京站、南港環球限量開賣，1/15起全台正櫃及指定門市陸續限量販售。

八月堂聯名日本花藝品牌plantica推出三款花可頌。圖／八月堂提供
八月堂聯名日本花藝品牌plantica推出三款花可頌。圖／八月堂提供

「plantica」為日本花藝大師木村貴史所創立的花藝設計品牌，不侷限僅在花瓶上做創作，將其插花作品以印花圖案嶄新呈現，運用在流行服飾、生活用品或是商業空間上，也曾與愛馬仕、LVMH、資生堂、星巴克、優衣庫、PUMA、CONVERSE、Hello Kitty等品牌展開合作。

這次八月堂與plantica聯名推出的三款花可頌，特別選用外觀絢麗的有機食用花「三色堇」，木村貴史將這三款可頌分別以日本傳統顏色來命名，分別為「御所染草莓」、「金絲雀檸檬」、「白百合巧克力」，每款售價皆為79元。

「御所染草莓」，御所染在日本傳統顏色中為淡淡的粉色，是紅色與櫻花色的結合，這款可頌以草莓果泥與法國鮮奶油熬煮成的草莓奶醬，除了草莓果香，也妝點上新鮮草莓。

御所染草莓可頌79元。圖／八月堂提供
御所染草莓可頌79元。圖／八月堂提供

「金絲雀檸檬」，金絲雀自古以來在日本就很受到歡迎，外觀和顏色帶來活力和愉快的心情，如同檸檬給人的感覺，這款可頌以手榨檸檬汁調製成青檬糖霜，外層口感清脆，內層濕潤柔軟，酸甜口感呈現檸檬清香，最後再點綴上精緻的法式蕾絲餅。

金絲雀檸檬可頌79元。圖／八月堂提供
金絲雀檸檬可頌79元。圖／八月堂提供

「白百合巧克力」，可頌內部填滿著純白巧克力奶醬，外觀點綴香堇花有如一座迷你花園可頌。

白百合巧克力可頌79元。圖／八月堂提供
白百合巧克力可頌79元。圖／八月堂提供

慶祝花可頌上市，八月堂1/7～1/8在京站、1/8南港門市購滿一盒6入就送花漾茶凍草莓氣泡飲一杯(6入至少有一款為花可頌），每日限前50名。

日本 巧克力

延伸閱讀

草莓大戰開打！ 11款「草莓甜點」特推　真芳、BAC、「韓國美而美」、行天宮食芋堂...

鮪魚大王自肅中：日本豐洲市場新春拍賣的「疫情價崩」

咬下噴草莓汁！板橋「草莓三明治」爆量草莓內餡只要40元　拌入果醬、鮮奶油超涮嘴

46歲草彅剛宣布閃婚 對象是一般女性

相關新聞

甩開2020的焦慮不安！ LINE TV療癒系劇作溫暖迎接2021

歷經新冠肺炎肆虐、全球經濟遭受衝擊及眾多名人驟逝等突發事件，2020被許多人譽為最混亂、難過的一年，LINE TV「數位劇場」特別與致力藝術創作和戲劇治療的「水面上與水面下劇場」共同推出一連串「療癒系劇場」(Therapeutic Theatre)作品，盼能陪伴觀眾揮別過去的焦慮和不安，一同迎接充滿希望的2021年。

獻上我亮晶晶的心！My First De Beers系列心形珠寶

西洋情人節即將到來，以優質美鑽出名的珠寶品牌DE BEERS，推出4款全新浪漫珠寶設計，為表達情意提供嶄新的選擇，也可以...

八月堂可頌又玩新花樣 聯名plantica推出視覺系花可頌

在諸多百貨商場都有據點的人氣可頌「八月堂」，擅長將可頌變化出各種口味讓吃可頌有更多樂趣，至今已推出超過120種不同口味，...

限時3天！7-11「開心花．隨時取」門市超過6千項指定商品任選第2件6折

迎接2021年，7-ELEVEN宣布1月13日至1月15日結合線上、線下推出「開心花．隨時取」活動，包括行動隨時取、i預...

神回顧／絕頂美味還不吃爆！2020年度十大最夯攻台美食名店出爐

不用出國也吃的到美味因為疫情的關係，2020年大家都無法隨心所欲地到各個國家旅行、品嘗美食，在旅途的美好回憶中，有哪一味是你最想念的呢？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》幫大家整理了在2020年不畏疫情強勢攻台的各大美食名店，帶你來一場視覺上的美食饗宴，同時告訴各位好朋友，趕快手刀衝去買來吃吃看吧！

做好筆記！UNIQLO U春夏系列 必買亮麗黃、沉穩灰單品

每一季都必買的UNIQLO U系列又有新品了，春夏系列仍舊充滿設計師Christophe Lemaire所擅長的法式優雅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。