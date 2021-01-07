八月堂可頌又玩新花樣 聯名plantica推出視覺系花可頌

在諸多百貨商場都有據點的人氣可頌「八月堂」，擅長將可頌變化出各種口味讓吃可頌有更多樂趣，至今已推出超過120種不同口味，賣出超過1,600萬顆可頌。今年又帶來味覺與視覺的創新，與日本花藝大師木村貴史創立的花藝品牌「plantica」聯名合作推出三款「花可頌」，1/8起八月堂率先在台北京站、南港環球限量開賣，1/15起全台正櫃及指定門市陸續限量販售。

八月堂聯名日本花藝品牌plantica推出三款花可頌。圖／八月堂提供

「plantica」為日本花藝大師木村貴史所創立的花藝設計品牌，不侷限僅在花瓶上做創作，將其插花作品以印花圖案嶄新呈現，運用在流行服飾、生活用品或是商業空間上，也曾與愛馬仕、LVMH、資生堂、星巴克、優衣庫、PUMA、CONVERSE、Hello Kitty等品牌展開合作。

這次八月堂與plantica聯名推出的三款花可頌，特別選用外觀絢麗的有機食用花「三色堇」，木村貴史將這三款可頌分別以日本傳統顏色來命名，分別為「御所染草莓」、「金絲雀檸檬」、「白百合巧克力」，每款售價皆為79元。

「御所染草莓」，御所染在日本傳統顏色中為淡淡的粉色，是紅色與櫻花色的結合，這款可頌以草莓果泥與法國鮮奶油熬煮成的草莓奶醬，除了草莓果香，也妝點上新鮮草莓。

御所染草莓可頌79元。圖／八月堂提供

「金絲雀檸檬」，金絲雀自古以來在日本就很受到歡迎，外觀和顏色帶來活力和愉快的心情，如同檸檬給人的感覺，這款可頌以手榨檸檬汁調製成青檬糖霜，外層口感清脆，內層濕潤柔軟，酸甜口感呈現檸檬清香，最後再點綴上精緻的法式蕾絲餅。

金絲雀檸檬可頌79元。圖／八月堂提供

「白百合巧克力」，可頌內部填滿著純白巧克力奶醬，外觀點綴香堇花有如一座迷你花園可頌。

白百合巧克力可頌79元。圖／八月堂提供

慶祝花可頌上市，八月堂1/7～1/8在京站、1/8南港門市購滿一盒6入就送花漾茶凍草莓氣泡飲一杯(6入至少有一款為花可頌），每日限前50名。