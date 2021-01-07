限時3天！7-11「開心花．隨時取」門市超過6千項指定商品任選第2件6折

迎接2021年，7-ELEVEN宣布1月13日至1月15日結合線上、線下推出「開心花．隨時取」活動，包括行動隨時取、i預購、實體門市同步祭出超值優惠，其中「行動隨時取」每日限時限量推出中杯熱美式咖啡買1送1；「i預購」強打每日限量爆殺商品及會員點數回饋；門市更祭出超過6,000項指定商品任選第2件6折，春節禮盒也納入優惠行列，另有CITY全系列同價位第2件6折或第3件1折的超殺驚喜。

7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」1月13日至1月15日每天上午10點限量推出CITY CAFE中杯熱美式咖啡買1送1，每日限量1萬組；CITY CAFE大杯熱美式咖啡、CITY CAFE大杯熱拿鐵咖啡、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY TEA熱經典純奶茶也祭出買10送5優惠，另有多項商品組合優惠。

「i預購」1月13日至1月15日陸續推出摩肯卡娜赫拉抽真空機組、我的美麗日記淨白光O2活氧膜4入／我的美麗日記細緻光O2活氧膜4入、aiwa火烤兩用爐的限量爆殺價，最高享33折；活動期間內全站不限消費金額可享2% OPEN POINT點數回饋。