聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時3天！7-11「開心花．隨時取」門市超過6千項指定商品任選第2件6折
迎接2021年，7-ELEVEN宣布1月13日至1月15日結合線上、線下推出「開心花．隨時取」活動，包括行動隨時取、i預購、實體門市同步祭出超值優惠，其中「行動隨時取」每日限時限量推出中杯熱美式咖啡買1送1；「i預購」強打每日限量爆殺商品及會員點數回饋；門市更祭出超過6,000項指定商品任選第2件6折，春節禮盒也納入優惠行列，另有CITY全系列同價位第2件6折或第3件1折的超殺驚喜。
7-ELEVEN「OPEN POINT行動隨時取」1月13日至1月15日每天上午10點限量推出CITY CAFE中杯熱美式咖啡買1送1，每日限量1萬組；CITY CAFE大杯熱美式咖啡、CITY CAFE大杯熱拿鐵咖啡、CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、CITY TEA熱經典純奶茶也祭出買10送5優惠，另有多項商品組合優惠。
「i預購」1月13日至1月15日陸續推出摩肯卡娜赫拉抽真空機組、我的美麗日記淨白光O2活氧膜4入／我的美麗日記細緻光O2活氧膜4入、aiwa火烤兩用爐的限量爆殺價，最高享33折；活動期間內全站不限消費金額可享2% OPEN POINT點數回饋。
1月13日至1月15日7-ELEVEN門市優惠則有飲料、零食糖果、鮮食、麵包、泡麵、冰品、冷凍、民生必需品、日用品、春節禮盒等超過6,000項指定商品任選第2件6折（以價低者優先折扣），更推出CITY全系列同價位第2件6折或第3件1折的驚喜優惠（不提供線上寄杯服務）。活動期間OPEN POINT會員到7-ELEVEN門市單筆消費滿550元並持指定信用卡結帳，可享立折50元、額外加贈OPEN POINT點數50點，限量額滿為止。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言