六箭齊發！ JOHNNIE WALKER六款新春限定禮盒亮相

為迎接即將來臨的春節團圓時刻，蘇格蘭威士忌品牌JOHNNIE WALKER推出JOHNNIE WALKER六款新春限定禮盒。禮盒全系列包含JOHNNIE WALKER XR21《龍吟新歲》新年禮讚、藍牌《牛年典藏》台灣限定版、18年蘇格蘭威士忌禮盒、金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒、15年雪莉桶風味威士忌禮盒、綠牌 15 年蘇格蘭威士忌禮盒、黑牌12年蘇格蘭威士忌禮盒以及雙黑極醇限定版蘇格蘭威士忌禮盒。

JOHNNIE WALKER XR21《龍吟新歲》新年禮盒中的龍吟杯，以銅版雕刻精緻呈現龍身；當琥珀色酒液斟滿威士忌杯，巧思設計的杯底與外觀龍身完美結合，有「龍棲祥雲、祥龍戲珠」呈祥之意。

Johnnie Walker藍牌威士忌生肖限定版，展現「牛轉乾坤，福運雙至」寓意；印有臺灣地圖之臺灣特別版包裝，極具收藏價值。外觀以特殊技法層疊塗砌琺瑯、燙金，完美結合傳統與現代感。瓶身設計送上牛年鴻運的新春祝福，是威士忌珍藏迷每年必收藏的酒款。

Johnnie Walker 18年蘇格蘭威士忌在800萬桶豐富酒藏中，集結18個酒廠精粹、至臻巔峰的18年熟成金黃瓊液調和。禮盒內含限量珍藏的醇釀工藝杯以及50ml迷你酒，在歲末犒賞每一位威士忌品飲者在過去一年的每一步前進，新的一年也要Keep Walking。

Johnnie Walker金牌珍藏蘇格蘭威士忌，由首席調酒師Jim Beveridge親自從超過七百萬桶的酒藏中，挑選以流經金礦結晶的水源粹釀的Clynelish單一麥芽威士忌，打造出黃金般閃耀的金色酒液。禮盒含一只隨身酒瓶，兩只小酒杯，以璀璨金色質感包裝，呈現高級訂製酒款的風采。

Johnnie Walker 15年雪莉桶風味威士忌，使用100%西班牙最著名的雪莉酒產區赫雷斯頂級雪莉桶做二次熟成，挹注醇厚香甜的雪莉氣息，打造出全新馥郁臻液。除酒款外，禮盒內含限量打造金淬精饗威士忌酒杯及50ml迷你酒一只。