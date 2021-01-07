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六箭齊發！ JOHNNIE WALKER六款新春限定禮盒亮相

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
JOHNNIE WALKER金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,390元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,390元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

為迎接即將來臨的春節團圓時刻，蘇格蘭威士忌品牌JOHNNIE WALKER推出JOHNNIE WALKER六款新春限定禮盒。禮盒全系列包含JOHNNIE WALKER XR21《龍吟新歲》新年禮讚、藍牌《牛年典藏》台灣限定版、18年蘇格蘭威士忌禮盒、金牌珍藏蘇格蘭威士忌禮盒、15年雪莉桶風味威士忌禮盒、綠牌 15 年蘇格蘭威士忌禮盒、黑牌12年蘇格蘭威士忌禮盒以及雙黑極醇限定版蘇格蘭威士忌禮盒。

JOHNNIE WALKER XR21《龍吟新歲》新年禮盒中的龍吟杯，以銅版雕刻精緻呈現龍身；當琥珀色酒液斟滿威士忌杯，巧思設計的杯底與外觀龍身完美結合，有「龍棲祥雲、祥龍戲珠」呈祥之意。

Johnnie Walker藍牌威士忌生肖限定版，展現「牛轉乾坤，福運雙至」寓意；印有臺灣地圖之臺灣特別版包裝，極具收藏價值。外觀以特殊技法層疊塗砌琺瑯、燙金，完美結合傳統與現代感。瓶身設計送上牛年鴻運的新春祝福，是威士忌珍藏迷每年必收藏的酒款。

Johnnie Walker 18年蘇格蘭威士忌在800萬桶豐富酒藏中，集結18個酒廠精粹、至臻巔峰的18年熟成金黃瓊液調和。禮盒內含限量珍藏的醇釀工藝杯以及50ml迷你酒，在歲末犒賞每一位威士忌品飲者在過去一年的每一步前進，新的一年也要Keep Walking。

Johnnie Walker金牌珍藏蘇格蘭威士忌，由首席調酒師Jim Beveridge親自從超過七百萬桶的酒藏中，挑選以流經金礦結晶的水源粹釀的Clynelish單一麥芽威士忌，打造出黃金般閃耀的金色酒液。禮盒含一只隨身酒瓶，兩只小酒杯，以璀璨金色質感包裝，呈現高級訂製酒款的風采。

Johnnie Walker 15年雪莉桶風味威士忌，使用100%西班牙最著名的雪莉酒產區赫雷斯頂級雪莉桶做二次熟成，挹注醇厚香甜的雪莉氣息，打造出全新馥郁臻液。除酒款外，禮盒內含限量打造金淬精饗威士忌酒杯及50ml迷你酒一只。

綠牌15年威士忌聚集蘇格蘭各地極品產區，嚴選四大15年以上單一麥芽威士忌調和而成，以傳承近兩百年的頂尖調和工藝，完美融合四種獨特的蘇格蘭風味。禮盒瓶身以翡翠綠玻璃盛裝金黃色酒液，帶有強勁海鹽、雅緻果香、深邃煙燻以及醇厚麥芽氣息。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

JOHNNIE WALKER 18年蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,980元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER 18年蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價1,980元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER綠牌15年蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價998元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER綠牌15年蘇格蘭威士忌禮盒，建議售價998元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER 15年雪莉桶風味威士忌禮盒，建議售價1,430元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER 15年雪莉桶風味威士忌禮盒，建議售價1,430元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER藍牌《牛年典藏》台灣限定版，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER藍牌《牛年典藏》台灣限定版，建議售價5,800元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER XR21《龍吟新歲》新年禮盒，建議售價2,900元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
JOHNNIE WALKER XR21《龍吟新歲》新年禮盒，建議售價2,900元。圖／帝亞吉歐提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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