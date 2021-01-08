手刀準備！ icash2.0 & icash Pay 14大通路超值星期天10%回饋

行動支付浪潮崛起，各家業者無不卯足全力祭出重磅優惠吸引民眾使用，愛金卡公司宣布新的一年(2021年)第一個月份，每逢星期天至14大通路持icash2.0或icash Pay消費，不限金額回饋10% OPEN POINT！每人回饋無上限，消費多少，回饋就有多少，14大通路合併計算活動總贈點上限600萬點，通路據點包括餐飲、藥妝、百貨、網購、健身、美容等多元產業，週日出門就用icash2.0或icash Pay購物，聰明消費買起來。

圖／愛金卡 提供

電子支付icash Pay APP改版後提供更簡明的操作介面，不僅提供民眾現金儲值、7家銀行帳戶及台新信用卡綁定扣款，更結合OPEN POINT會員、電子發票載具，掃碼支付一次購，2021年1月31日前使用icash Pay於星巴克全台門市消費累積滿1000元，招待大杯那堤兌換券一張(每戶每月上限贈2張)、於台灣大車隊使用icash Pay掃碼支付不限金額回饋40點OPEN POINT(每戶每月上限120點，每月總上限25萬點)，歡迎民眾多加利用。

icash2.0 & icash Pay 2021年1月份專屬優惠： 星巴克：使用icash Pay消費累積滿1000，招待大杯那堤兌換券一張。 圖／愛金卡 提供

好康不僅如此，2021年1月31日前持icash2.0、icash Pay在指定通路另有優惠，包含Semeur聖娜天天消費金額立折5%、21風味館及21PLUS指定商品組合優惠價；2021年12月31日前持icash2.0、icash Pay至Mister Donut購買甜甜圈，任選6個加贈2個(每卡每戶每日限量優惠3組並限贈39元甜甜圈)不限金額再享10%OPEN POINT回饋，至Cold Stone則享有每週五點購中杯以上經典冰淇淋享同SIZE買一送一(脆餅、桶裝除外)。

icash2.0 & icash Pay 2021年1月份專屬優惠： Coldstone酷聖石：每週五經典冰淇淋買一送一。 圖／愛金卡 提供

icash2.0 & icash Pay 2021年1月份專屬優惠：Mister Donut統一多拿滋 ：買六送二。 圖／愛金卡 提供

本次參與2021年1月份超值星期天10% OPEN POINT點數回饋活動的14大通路包含統一集團底下的星巴克、康是美、統一時代百貨台北店、夢時代購物中心(含統一時代百貨高雄店)、Mister Donut、21風味館、21 PLUS、Cold Stone、速邁樂加油站、Semeur聖娜、聖德科斯、BEING Sport、BEING SPA、BEING Fit(部分商店、櫃位收銀機不適用icash 2.0、icash Pay交易，請依各通路門市、櫃位現場公告為準)。符合活動資格者將於消費次月底前收到獲贈之OPEN POINT，更多活動注意事項詳見icash官網。