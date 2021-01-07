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做好筆記！UNIQLO U春夏系列 必買亮麗黃、沉穩灰單品
每一季都必買的UNIQLO U系列又有新品了，春夏系列仍舊充滿設計師Christophe Lemaire所擅長的法式優雅風格，以及緊扣2021年代表色「亮麗黃」與「沉穩灰」的單品。UNIQLO還首次在女裝中加入了AIRism棉質T恤，以及第一次上市的童裝款，讓全家人都能穿出設計感。
與設計師Christophe Lemaire合作的全新Uniqlo U 2021春夏聯名系列，包含女裝35款，男裝34款並於全台10間特選店舖販售。同時為了讓更多消費者能體驗到法式時尚，UNIQLO還精選了12款千元即可入手的單品於全台各門市銷售；本次更正式推出9款童裝，預計於2月下旬正式販售。U系列自2016年推出，就以俐落剪裁與好搭配特性，加上易入手價格，成為了UNIQLO高人氣支線，也可說是最超值與被期待的系列之一。
而這季的女裝，最大亮點就是因應女性消費者心聲，加入了AIRism棉質寬版圓領T恤、棉質 A 字長洋裝，在邁入炎熱季節時也能穿出清涼感。全系列維持著極簡輪廓，搭配好整理材質為主軸，設計出多口袋加上可拆式腰帶的棉質長版大衣，做為正裝也能輕便舒適。或是採用日本3D針織一體成型技術製成的棉質圓領針織衫，具有合身卻不會過於緊繃，具有U領設計突顯優雅頸線。而且價格不到千元就能入手，還提供了今年將爆紅的亮麗黃配色，絕對是必買單品。
UNIQLO U男裝部分，以實用、機能性材質搭配極簡設計，同樣必入手的是能打造瀟灑俐落風格的單排釦彈性大衣、簡潔俐落的Regular Fit 工作褲。還有以台灣消費者熱愛的經典條紋，搭配船型領口的T恤，都是不容錯過的百搭單品。值得一提的是，UNIQLO還在春夏新品中，首次推出童裝的U系列，讓全家人都能一起感受時尚設計的魅力。
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