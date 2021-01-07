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做好筆記！UNIQLO U春夏系列 必買亮麗黃、沉穩灰單品

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
每一季都必買的UNIQLO U系列又有新品了，仍舊帶有法式優雅風格，以及緊扣2021年代表色「亮麗黃」與「沉穩灰」的單品。圖／UNIQLO提供
每一季都必買的UNIQLO U系列又有新品了，仍舊帶有法式優雅風格，以及緊扣2021年代表色「亮麗黃」與「沉穩灰」的單品。圖／UNIQLO提供

每一季都必買的UNIQLO U系列又有新品了，春夏系列仍舊充滿設計師Christophe Lemaire所擅長的法式優雅風格，以及緊扣2021年代表色「亮麗黃」與「沉穩灰」的單品。UNIQLO還首次在女裝中加入了AIRism棉質T恤，以及第一次上市的童裝款，讓全家人都能穿出設計感。

與設計師Christophe Lemaire合作的全新Uniqlo U 2021春夏聯名系列，包含女裝35款，男裝34款並於全台10間特選店舖販售。同時為了讓更多消費者能體驗到法式時尚，UNIQLO還精選了12款千元即可入手的單品於全台各門市銷售；本次更正式推出9款童裝，預計於2月下旬正式販售。U系列自2016年推出，就以俐落剪裁與好搭配特性，加上易入手價格，成為了UNIQLO高人氣支線，也可說是最超值與被期待的系列之一。

而這季的女裝，最大亮點就是因應女性消費者心聲，加入了AIRism棉質寬版圓領T恤、棉質 A 字長洋裝，在邁入炎熱季節時也能穿出清涼感。全系列維持著極簡輪廓，搭配好整理材質為主軸，設計出多口袋加上可拆式腰帶的棉質長版大衣，做為正裝也能輕便舒適。或是採用日本3D針織一體成型技術製成的棉質圓領針織衫，具有合身卻不會過於緊繃，具有U領設計突顯優雅頸線。而且價格不到千元就能入手，還提供了今年將爆紅的亮麗黃配色，絕對是必買單品。

UNIQLO U男裝部分，以實用、機能性材質搭配極簡設計，同樣必入手的是能打造瀟灑俐落風格的單排釦彈性大衣、簡潔俐落的Regular Fit 工作褲。還有以台灣消費者熱愛的經典條紋，搭配船型領口的T恤，都是不容錯過的百搭單品。值得一提的是，UNIQLO還在春夏新品中，首次推出童裝的U系列，讓全家人都能一起感受時尚設計的魅力。

UNIQLO U女裝Regular Fit直筒牛仔褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝Regular Fit直筒牛仔褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U透膚條紋襯衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U透膚條紋襯衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U連帽大衣3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U連帽大衣3,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝休閒圓領上衣990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝休閒圓領上衣990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝寬版休閒連帽上衣1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝寬版休閒連帽上衣1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝Regular Fit牛仔褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝Regular Fit牛仔褲1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝棉質長版大衣2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝棉質長版大衣2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝AIRism棉質寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝AIRism棉質寬版圓領T恤590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝雙口袋寬版襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝雙口袋寬版襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝寬版西裝外套2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝寬版西裝外套2,990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝圓領T恤790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝圓領T恤790元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝3D織法棉質圓領針織衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝3D織法棉質圓領針織衫990元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝條紋圓領T恤790元。
UNIQLO U男裝條紋圓領T恤790元。
UNIQLO U女裝絲光棉立領襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝絲光棉立領襯衫1,290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝光澤感嫘縈洋裝1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U女裝光澤感嫘縈洋裝1,490元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Ｕ系列首度推出童裝款，讓全家人都能穿出設計感。圖／UNIQLO提供
UNIQLO Ｕ系列首度推出童裝款，讓全家人都能穿出設計感。圖／UNIQLO提供
UNIQLO U男裝輕便寬版短褲990元。圖／UNIQLO提供
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