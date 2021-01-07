干邑攜手當代藝術家 馬爹利與軒尼詩2021限量禮盒上市

法國干邑品牌馬爹利（Martell）與軒尼詩（Hennessy），2021年不約而同攜手當代藝術家，推出新春限量禮盒。馬爹利與裝置藝術家Pierre Marie合作，重新詮釋馬爹利品牌的經典酒款馬爹利藍帶。軒尼詩與藝術家劉韡攜手，以其藝術作品「春」推出將設計由外盒延伸至瓶身的「軒尼詩V.S.O.P 2021春節限量版」與「軒尼詩X.O 2021春節限量版」。

「馬爹利藍帶 PIERRE 限量版」將古老工藝與現代視覺符號融合，重新詮釋馬爹利品牌的經典酒款馬爹利藍帶。

藝術家Pierre Marie表示：「我在參觀馬爹利酒莊時，對於品牌的各種典藏資料非常著迷，特別是過去廣告中使用的插圖海報。這些海報也成為我在設計充滿詩意及敘事風格之馬爹利藍帶時的靈感來源。」

Pierre Marie藝術家提出搭配一首特別創作的詩歌設計，名為《葡萄藤蔓與橡樹》。交纏的枝葉和嫩芽染上濃郁的紅金兩色，會令人聯想到葡萄樹與橡木之間的「纏綿繾綣」，象徵干邑白蘭地的起源。

「軒尼詩V.S.O.P 2021春節限量版」與「軒尼詩X.O 2021春節限量版」，則是透過抽象與栩栩如生的變化與動感曲線，體現干邑圓潤滑順的口感，並以生氣盎然的海棠紅、藍、綠和黃色色調，探索軒尼詩的無限可能。

劉韡表示：「軒尼詩本身就是一種文化。干邑讓我了解了釀造桶裝或是調配干邑需要多少的時間與耐心。在這個多數人如同機械般工作的世界中，軒尼詩專注於手工的臻至完美。我們都是透過藝術，將世界之美帶入生活。」

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