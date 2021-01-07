新光三越點數換美食太搶手 100點免費換1380元和牛壽司

百貨業者發現，年末聚餐從以往的百人大宴會轉變成中小型聚會，新光三越台北信義新天地月初的訂席率較往年增加10％至15%。新光三越信義店攜手11家人氣餐廳推出「年末聚餐x點數大請客」活動，端出千道招牌菜，點數100點就可換到價值千元的招牌菜，推出後一上架就秒殺，百貨也決定在1/8至1/10限時限量再加碼回饋給新光三越APP會員兌換，100點就能換到超過千元的頂級和牛壽司五貫。

「老乾杯」特別推出「老乾杯和牛壽司五貫」、價值1,380元，油花豐富的頂級日本和牛，高溫單面燒烤後覆蓋於壽司飯上組合成5種滋味，新光三越會員點數100點就能換到和牛壽司五貫，原本推出後隨即秒殺，1/8至1/10限時限量再加碼給新光三越APP會員兌換。

另外，點數可兌換的招牌菜還包括，米其林餐盤推薦的「欣葉台菜」端出價值620元的「清蒸泉鱸魚」，「PACKIE銀杏川酒菜館」則推出造訪顧客必點的「雙椒水煮牛」、價值680元。