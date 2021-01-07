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新光三越點數換美食太搶手 100點免費換1380元和牛壽司

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北信義新天地1/8至1/10限時限量推出，新光三越APP會員點數100點可換到價值超過千元的頂級和牛壽司五貫。圖／新光三越提供
新光三越台北信義新天地1/8至1/10限時限量推出，新光三越APP會員點數100點可換到價值超過千元的頂級和牛壽司五貫。圖／新光三越提供

百貨業者發現，年末聚餐從以往的百人大宴會轉變成中小型聚會，新光三越台北信義新天地月初的訂席率較往年增加10％至15%。新光三越信義店攜手11家人氣餐廳推出「年末聚餐x點數大請客」活動，端出千道招牌菜，點數100點就可換到價值千元的招牌菜，推出後一上架就秒殺，百貨也決定在1/8至1/10限時限量再加碼回饋給新光三越APP會員兌換，100點就能換到超過千元的頂級和牛壽司五貫。

「老乾杯」特別推出「老乾杯和牛壽司五貫」、價值1,380元，油花豐富的頂級日本和牛，高溫單面燒烤後覆蓋於壽司飯上組合成5種滋味，新光三越會員點數100點就能換到和牛壽司五貫，原本推出後隨即秒殺，1/8至1/10限時限量再加碼給新光三越APP會員兌換。

另外，點數可兌換的招牌菜還包括，米其林餐盤推薦的「欣葉台菜」端出價值620元的「清蒸泉鱸魚」，「PACKIE銀杏川酒菜館」則推出造訪顧客必點的「雙椒水煮牛」、價值680元。

除了單一料理，還可以用100點會員點數換到一整份豬排套餐，「邁泉豬排」推出價值340元的「腰內豬排套餐80g」。此外，教父牛排旗下「MUCHOYAKI」、泰式料理「香茅廚」、「樂軒松阪亭」都推出招牌菜出來招待，吃飯聚餐前善用手邊的點數，為聚餐加菜。

點數100點可換A9 8F「老乾杯」價值價值1,380元的和牛壽司五貫。圖／新光三越提供
點數100點可換A9 8F「老乾杯」價值價值1,380元的和牛壽司五貫。圖／新光三越提供
點數100點可換A9 6F「PACKIE銀杏川酒菜館」價值680元的招牌菜「雙椒水煮牛」。圖／新光三越提供
點數100點可換A9 6F「PACKIE銀杏川酒菜館」價值680元的招牌菜「雙椒水煮牛」。圖／新光三越提供
點數100點可換A9 6F「邁泉豬排」價值340元的「腰內豬排套餐80g」。圖／新光三越提供
點數100點可換A9 6F「邁泉豬排」價值340元的「腰內豬排套餐80g」。圖／新光三越提供
點數100點可換A4 6F「樂軒松阪亭​」雲夢幻套餐。圖／新光三越提供
點數100點可換A4 6F「樂軒松阪亭​」雲夢幻套餐。圖／新光三越提供

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