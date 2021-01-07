男神彭于晏黑白曬表一樣帥 多國鐵粉大心讚不完

男神彭于晏近期新片「緊急救援」上個月在中國上映，五天票房累積破10億台幣。他日前更在個人instagram帳號大曬三張黑白照片，並標籤浪琴（#Longines）表，雖然三張影像都是黑白，仍讓鐵粉大讚、大喊「是要帥死誰啦！」，並有泰國、韓國等多國網友紛紛留言。

彭于晏近期演出電影「緊急救援」，電影由林超賢導演，同戲並有演員王彥霖、辛芷蕾、藍盈瑩、王雨甜等共同主演。電影也是他和林超賢在「激戰」、「破風」和「湄公河行動」後的第四度合作。由於電影中演出大秀男子氣概，也讓近期彭于晏人氣再攀高峰。