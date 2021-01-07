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男神彭于晏黑白曬表一樣帥 多國鐵粉大心讚不完
男神彭于晏近期新片「緊急救援」上個月在中國上映，五天票房累積破10億台幣。他日前更在個人instagram帳號大曬三張黑白照片，並標籤浪琴（#Longines）表，雖然三張影像都是黑白，仍讓鐵粉大讚、大喊「是要帥死誰啦！」，並有泰國、韓國等多國網友紛紛留言。
彭于晏近期演出電影「緊急救援」，電影由林超賢導演，同戲並有演員王彥霖、辛芷蕾、藍盈瑩、王雨甜等共同主演。電影也是他和林超賢在「激戰」、「破風」和「湄公河行動」後的第四度合作。由於電影中演出大秀男子氣概，也讓近期彭于晏人氣再攀高峰。
而他在ig貼出了三張黑白照片，雖然標籤上浪琴（longines）的hashtag，雖未有明顯表款型號，但形似去年發表的「先行者（Spirit）系列」大三針腕表，該系列腕表全數具瑞士天文台認證與矽游絲機芯，品牌去年記者會時並找來極地遠征冠軍陳彥博帥氣站台，全系列並有自動、計時碼表等不同功能可供選擇。
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