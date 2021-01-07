討好雪莉控 格蘭花格與汀士頓新年限量禮盒報到

如何討好雪莉控？就奉上雪莉桶威士忌吧。主打雪莉桶的威士忌品牌格蘭花格（Glenfarclas）與汀士頓（Deanston），2021年春節都有精采之作。格蘭花格首次於2021年推出新年限量禮盒，包含格蘭花格17年《花開‧鴻運》禮盒，及格蘭花格21年《祥雲‧富貴》禮盒。汀士頓則是推出獨獻台灣的重雪莉桶12年禮盒，以及1785傳承雪莉桶新年禮盒。

曾榮獲烈酒界奧斯卡之稱的ISC烈酒大賽銀牌獎的格蘭花格17年，推出《花開‧鴻運》新年限量禮盒。在包裝設計以象徵鴻圖大展的複瓣桃花，描繪出花開富貴的吉祥意象，並以中國剪紙的元素雕琢出六種不同的剪紙花紋，禮盒附贈經典威士忌杯一只，於全台家樂福及大潤發限定販售。

格蘭花格21年除了年中上市的全年送禮首選精裝版之外，更於農曆新年推出限量年節禮盒《祥雲‧富貴》。以蒸餾器為靈感發想，以直火製酒為本，象徵年年大興大旺的寓意，並加碼贈送有「酒杯之王」封號的奧地利百年品牌RIEDEL「火焰」威士忌杯，於全台菸酒專賣店獨家上市。

獨獻台灣老饕的汀士頓重雪莉桶12年禮盒，以玫瑰金，搭配汀士頓12年酒瓶造型，呈現出汀士頓12年重雪莉桶威士忌風味特色。琥珀金高雅的酒色，在雪莉桶濃厚香氣中，尚有層次豐富的橡木香氣；酒體輕盈，口感清新，飽滿的果香與奶油太妃糖味道完美交融，充分表現出台灣人驚豔的蜜餞與烏梅風味，是一款汀士頓酒廠的代表作。

汀士頓推出1785傳承雪莉桶新年禮盒，以雪莉風味為發想，搭配上柑橘，蜂蜜以及金黃麥田完美結合，呼應汀士頓全系列酒款堅持採用100%蘇格蘭原生大麥，不惜重本與蘇格蘭當地麥農簽約契作，自產地直送量少質精的純淨大麥，真正做到愛護這塊風土而努力。汀士頓1785傳承雪莉桶是一款為台灣量身打造的酒款，在雪莉桶濃厚香氣中，充斥著熱帶果乾、奶油太妃糖及巧克力的香氣，並散發獨特蜂蜜氣息，創造出獨特細膩甜美的風味。

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