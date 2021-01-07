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85℃迎草莓季 加推冠軍哈密拿鐵等3款1/9-22第2杯半價

聯合報 / 記者 柯意如／即時報導
85℃推出４款草莓季蛋糕，還有3款拿鐵新品上市。圖／85℃ 提供
85℃推出４款草莓季蛋糕，還有3款拿鐵新品上市。圖／85℃ 提供

冬季草莓新品琳瑯滿目，飲料烘焙品牌85℃也在今(1/7)起推出４款誘人的草莓季蛋糕，另外還有3款拿鐵新品上市，包括榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、第一屆85℃咖啡大師選拔賽獲勝的「冠軍哈密拿鐵」，並推出上市優惠，週末1/9(六)到1/22(五)三款風味拿鐵系列，可享第二杯半價。

85℃草莓季推出莓好多多蛋糕，滿滿一層新鮮草莓相當吸睛，6吋參考售價420元。圖／85℃ 提供
85℃草莓季推出莓好多多蛋糕，滿滿一層新鮮草莓相當吸睛，6吋參考售價420元。圖／85℃ 提供

今年85℃推出的草莓蛋糕，有六吋、八吋、切片多種選擇，其中6吋新品「莓好多多」，是香草戚風蛋糕舖上滿滿一層新鮮草莓，搭上紅櫻桃與乾燥玫瑰花瓣點綴，相當吸引草莓控目光。而85℃第一屆咖啡大師選拔賽獲勝的「冠軍哈密拿鐵」，則是將咖啡、煉乳、哈密瓜、牛奶融合，香醇綿密的細緻奶泡中還有哈密瓜水果風味，濃郁香甜格外幸福。

業者表示，榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、冠軍哈密拿鐵等3款冬季新品，從1/9(六)到1/22(五)，全台85℃推出優惠方案：同品項第2杯半價，優惠活動限到門市購買，每人現場帶走限購3組(6杯)。85 Cafe APP線上訂餐外帶外送無此優惠，相關辦法依各門市現場實際公告為主，活動資訊僅供參考，詳細資訊可上官方粉絲頁查詢。

第一屆85℃咖啡大師選拔賽獲勝的「冠軍哈密拿鐵」。圖／85℃ 提供
第一屆85℃咖啡大師選拔賽獲勝的「冠軍哈密拿鐵」。圖／85℃ 提供

哪裡喝

全台85℃門市

冠軍哈密拿鐵 79元中杯(冰/熱)

榛果風味拿鐵 89元中杯(冰/熱)

香草風味拿鐵 89元中杯(冰/熱)

以上3款新品1/9(六)到1/22(五)同品項第二杯半價

本活動限到門市購買，每人現場帶走限購3組(6杯)

APP線上訂餐外帶外送無此優惠

85℃推出3款拿鐵新品上市。圖／85℃ 提供
85℃推出3款拿鐵新品上市。圖／85℃ 提供
3款拿鐵1/9(六)到1/22(五)推同品項第二杯半價優惠。圖／85℃ 提供
3款拿鐵1/9(六)到1/22(五)推同品項第二杯半價優惠。圖／85℃ 提供

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