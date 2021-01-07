聽新聞
test
0:00 / 0:00
85℃迎草莓季 加推冠軍哈密拿鐵等3款1/9-22第2杯半價
冬季草莓新品琳瑯滿目，飲料烘焙品牌85℃也在今(1/7)起推出４款誘人的草莓季蛋糕，另外還有3款拿鐵新品上市，包括榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、第一屆85℃咖啡大師選拔賽獲勝的「冠軍哈密拿鐵」，並推出上市優惠，週末1/9(六)到1/22(五)三款風味拿鐵系列，可享第二杯半價。
今年85℃推出的草莓蛋糕，有六吋、八吋、切片多種選擇，其中6吋新品「莓好多多」，是香草戚風蛋糕舖上滿滿一層新鮮草莓，搭上紅櫻桃與乾燥玫瑰花瓣點綴，相當吸引草莓控目光。而85℃第一屆咖啡大師選拔賽獲勝的「冠軍哈密拿鐵」，則是將咖啡、煉乳、哈密瓜、牛奶融合，香醇綿密的細緻奶泡中還有哈密瓜水果風味，濃郁香甜格外幸福。
業者表示，榛果風味拿鐵、香草風味拿鐵、冠軍哈密拿鐵等3款冬季新品，從1/9(六)到1/22(五)，全台85℃推出優惠方案：同品項第2杯半價，優惠活動限到門市購買，每人現場帶走限購3組(6杯)。85 Cafe APP線上訂餐外帶外送無此優惠，相關辦法依各門市現場實際公告為主，活動資訊僅供參考，詳細資訊可上官方粉絲頁查詢。
哪裡喝
全台85℃門市
冠軍哈密拿鐵 79元中杯(冰/熱)
榛果風味拿鐵 89元中杯(冰/熱)
香草風味拿鐵 89元中杯(冰/熱)
以上3款新品1/9(六)到1/22(五)同品項第二杯半價
本活動限到門市購買，每人現場帶走限購3組(6杯)
APP線上訂餐外帶外送無此優惠
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言