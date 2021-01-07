鞋控買起來！營造冬季時髦造型、視覺增高必備厚底靴

女孩們除了包包之外，總會有少了一雙美鞋的困擾，而在冬季濕冷天氣中，短靴一直都是時髦造型必備款。平價時尚品牌CHARLES & KEITH就精選了多款短靴，穿上除了能營造出個人特色，更能有心機的視覺增高，修飾比例。

像是CHARLES & KEITH最熱門靴款就是厚底切爾西靴，以經典外型加上厚底設計，彰顯率性氣質還能增高，搭配圓形楦頭剪裁讓雙腳穿著舒適，不論搭配褲裝或裙裝都可帥氣。想要俐落風格感，那就不可錯過彈性帶拼接短靴，富有層次感的拼接設計為鞋款提供趣味性，讓穿搭方式可以更多元。彈性帶襪靴設計能貼合各種腿型，減少走路時摩擦帶來的不適，厚方塊鞋跟更可以拉高身形比例，製造時髦氣場。另外，具有黑色厚底搭配白色靴身的車線厚底短靴也很吸睛，混合少許撞色細節，讓這款厚底靴多了活潑俏皮的氛圍，同時展現街頭風格。

CHARLES ＆ KEITH拼接厚底短靴2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

無獨有偶，ZARA也推出了秒殺靴款，如新上市的橡膠化厚底短靴，使用橡膠化鞋面側面拼接鬆緊帶設計，加上明線裝飾、經典溝紋鞋底，還具備AIRFIT®氣墊式設計，藉由高科技柔軟乳膠泡沫鞋墊，賦予穿著的舒適感。而同樣很熱門的白色真皮厚底踝靴，也具有柔軟乳膠泡沫鞋墊加持，並以白色真皮鞋面側邊拼接撞色鬆緊帶設計，創造視覺衝突美感。

ZARA溝紋鞋底真皮平底短靴4,990元。圖／ZARA提供

CHARLES ＆ KEITH厚底切爾西短靴2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES ＆ KEITH車線厚底短靴2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供