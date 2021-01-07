快訊

恭喜！小甜甜證實懷孕 同時升格人妻人母

示威者暴動硬闖國會 川普煽動要負最大責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鞋控買起來！營造冬季時髦造型、視覺增高必備厚底靴

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
女孩們除了包包之外，總會有少了一雙美鞋的困擾，而在冬季濕冷天氣中，短靴一直都是時髦造型必備款。圖／CHARLES & KEITH提供
女孩們除了包包之外，總會有少了一雙美鞋的困擾，而在冬季濕冷天氣中，短靴一直都是時髦造型必備款。圖／CHARLES & KEITH提供

女孩們除了包包之外，總會有少了一雙美鞋的困擾，而在冬季濕冷天氣中，短靴一直都是時髦造型必備款。平價時尚品牌CHARLES & KEITH就精選了多款短靴，穿上除了能營造出個人特色，更能有心機的視覺增高，修飾比例。

像是CHARLES & KEITH最熱門靴款就是厚底切爾西靴，以經典外型加上厚底設計，彰顯率性氣質還能增高，搭配圓形楦頭剪裁讓雙腳穿著舒適，不論搭配褲裝或裙裝都可帥氣。想要俐落風格感，那就不可錯過彈性帶拼接短靴，富有層次感的拼接設計為鞋款提供趣味性，讓穿搭方式可以更多元。彈性帶襪靴設計能貼合各種腿型，減少走路時摩擦帶來的不適，厚方塊鞋跟更可以拉高身形比例，製造時髦氣場。另外，具有黑色厚底搭配白色靴身的車線厚底短靴也很吸睛，混合少許撞色細節，讓這款厚底靴多了活潑俏皮的氛圍，同時展現街頭風格。

CHARLES ＆ KEITH拼接厚底短靴2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES ＆ KEITH拼接厚底短靴2,690元。圖／CHARLES & KEITH提供

無獨有偶，ZARA也推出了秒殺靴款，如新上市的橡膠化厚底短靴，使用橡膠化鞋面側面拼接鬆緊帶設計，加上明線裝飾、經典溝紋鞋底，還具備AIRFIT®氣墊式設計，藉由高科技柔軟乳膠泡沫鞋墊，賦予穿著的舒適感。而同樣很熱門的白色真皮厚底踝靴，也具有柔軟乳膠泡沫鞋墊加持，並以白色真皮鞋面側邊拼接撞色鬆緊帶設計，創造視覺衝突美感。

ZARA溝紋鞋底真皮平底短靴4,990元。圖／ZARA提供
ZARA溝紋鞋底真皮平底短靴4,990元。圖／ZARA提供

CHARLES ＆ KEITH厚底切爾西短靴2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES ＆ KEITH厚底切爾西短靴2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES ＆ KEITH車線厚底短靴2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES ＆ KEITH車線厚底短靴2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

ZARA橡膠化厚底短靴3,990元。圖／ZARA提供
ZARA橡膠化厚底短靴3,990元。圖／ZARA提供

延伸閱讀

鎖定年節送禮商機！「打貓酒廠」推登機箱造型精釀啤酒禮盒 微醺趣味一手同行

設計大師卡地亞 單一原則幻化七大經典

一口烏魚子、米妮海苔！ 4款「特色年禮」必嚐　大小朋友都愛吃

7-11預購肖像年菜！「Hello Kitty佛跳牆、年菜組」萌上桌

相關新聞

廠商被趕跑？大直美麗新改裝成商辦未來僅剩餐飲與影城

位於台北大直的美麗新廣場日前遭網友爆料疑似經營不善、惡意違約，強行要求餐飲廠商在農曆年前搬離，目前在百貨官網也公告「自1...

486先生：要包下3,000間台北福華客房送消費者

團購網企業家486先生今（7）日宣布，看到北市飯店住房率還是受到疫情影響，住房率創10年新低，486先生預計包下3000...

鞋控買起來！營造冬季時髦造型、視覺增高必備厚底靴

女孩們除了包包之外，總會有少了一雙美鞋的困擾，而在冬季濕冷天氣中，短靴一直都是時髦造型必備款。平價時尚品牌CHARLES...

網友直呼「真正的偶像！」 77歲凱薩琳拍聖羅蘭新廣告

時尚品牌聖羅蘭Saint Laurent日前才推出Summer 21系列的廣告影片，請來資深女星夏洛特蘭普林（Charl...

賈靜雯喜收35色全新迪奧藍星唇膏 女兒搶玩當腮紅

新的一年，唇膏控又要瘋狂了，DIOR迪奧推出全新迪奧藍星唇膏，共有35色，昨天邀請彩妝大使賈靜雯現身，她透露已經提早收到...

好水生財！BRITA跨界攜手武德宮 搶攻過年祈福送禮商機

農曆年節期間許多人都會前往宮廟祈福、求健康、招好運，其中，財神廟絕對是過年走春的熱門地點！BRITA「好水生財」過年禮盒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。