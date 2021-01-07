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網友直呼「真正的偶像！」 77歲凱薩琳拍聖羅蘭新廣告
時尚品牌聖羅蘭Saint Laurent日前才推出Summer 21系列的廣告影片，請來資深女星夏洛特蘭普林（Charlotte Rampling）主演，展現神秘魅惑氣息。沒隔幾天，近日又釋出最新的黑白形象廣告，入鏡的是另一位資深女星凱薩琳丹妮芙（Catherine Deneuve），穿上經典風衣的她一派自在從容的姿態，讓眾網友直呼「真正的偶像！」
其實凱薩琳丹妮芙和聖羅蘭的淵源非常深，早在1965年，22歲的她結識Yves Saint Laurent先生，當時她還是知名攝影師David Bailey的老婆。Yves Saint Laurent為凱薩琳打造了她1967年的作品《青樓怨婦》中的造型，從那時候開始她也就成為了品牌的靈感謬思女神，出席各大活動也總是穿著Saint Laurent的服裝。
這次在攝影師David Sims的鏡頭下，凱薩琳丹妮芙穿上蛇皮風衣，光靠個人氣場就足夠展現出讓人印象深刻的視覺效果。風吹動的髮絲、雙眼特寫、直盯鏡頭的自信，讓人徹底折服於這位77歲時尚巨星的超凡霸氣。
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