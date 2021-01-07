好水生財！BRITA跨界攜手武德宮 搶攻過年祈福送禮商機

農曆年節期間許多人都會前往宮廟祈福、求健康、招好運，其中，財神廟絕對是過年走春的熱門地點！BRITA「好水生財」過年禮盒組今年邁入第4年，首度與台灣財神開基祖廟「北港武德宮」合作，推出「好水生財，福芯高照」組合，除了包裝運用獨家聯名設計的「黑虎大將軍」為主題，更將全部禮盒實際運送至雲林北港武德宮過正殿香爐加持，限量2萬個，讓民眾在家就能感受融入信仰的祈福好水。

這也是北港武德宮首次與品牌合作推出的年節祈福商品，禮盒整體設計由武德宮旗下的「買樂文創團隊」操刀，將武德宮殿內的黑虎大將軍臥身於象徵「福來」的馬克杯上、頭頂如元寶的金黃色BRITA濾芯，象徵福芯高照；鼻子意象也相互呼應，強調虎爺抱著金元寶，用合嘴不張嘴的守財氣勢，帶出好水生財的意象，自用超划算、送禮也體面。