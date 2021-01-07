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賈靜雯喜收35色全新迪奧藍星唇膏 女兒搶玩當腮紅
新的一年，唇膏控又要瘋狂了，DIOR迪奧推出全新迪奧藍星唇膏，共有35色，昨天邀請彩妝大使賈靜雯現身，她透露已經提早收到35色的迪奧藍星唇膏，每天都像抽塔羅牌般看要擦哪支，3個女兒也搶著一起玩，其中BO妞還喜歡把口紅當腮紅擦，結果弄斷好幾支，開玩笑說要跟迪奧再多申請了。
賈靜雯以迪奧黑白配的套裝，擦上迪奧藍星唇膏主打的#999正紅色，果然展現出自信的女人味，她也最推薦女人必備一支#999，「擦上它就會充滿自信，相信每個人擦上它，絕對是全場焦點，女王氣場爆棚。」
至於私下擦唇膏，她推薦另一款摩登柔霧#100杏仁烤奶，充滿溫柔感，而最近氣溫再降低，嘴唇乾裂，賈靜雯愛上第一款無色潤唇膏，只要每天睡前擦上厚厚一層，隔天起來嘴唇柔軟細嫩。
迪奧全新藍星唇膏，共有4種質地，分別為絲絨特霧、摩登柔霧、經典緞光、迷幻金屬，並共有35色，全系列共有4款主打色，包括絲絨特霧#999特霧正紅、摩登柔霧#100杏仁烤奶、經典緞光#080微笑亮紅與迷幻金屬#525香檳玫瑰。
另也首度推出奧藍星晚安潤唇膏，蘊含95%天然來源配方及5大美唇精華油，更同步主推迪奧藍星訂製唇線筆共11色、迪奧指甲油。
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