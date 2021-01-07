農曆年前連4發 威石東新酒款問世

位於埔里的威石東酒莊（Weightstone Vineyard Estate & Winery），是台灣少數的在地酒莊，也是外交部欽點的台灣頂級葡萄酒。威石東預計在農曆年前，連續發表4個新酒款，分別是在元月份發行的「Impromptu即興曲粉紅酒2019」、「小威石東紅酒W°2B」；以及預計在二月第一週上市的「L'Origine起始點傳統釀造氣泡酒2018」、「La Caprice半任性傳統釀造氣泡酒2018（半瓶裝）」。

「Impromptu即興曲粉紅酒2019」是對特殊年份的致敬，只有當黑后夠成熟，能夠表達其清爽令人振奮的風味時，這款粉紅酒才會偶然出現。這款酒充滿著亞洲人熟悉的各式各樣梅子，紅櫻桃，玫瑰茄和葡萄柚的清新果味，微鹹的礦物口感增添了一點複雜，一款純粹、細緻、獨特的粉紅酒。

「小威石東紅酒W°2B 」以台灣黑葡萄黑后、巨峰和粉紅葡萄蜜紅釀造，在法國12年老橡木桶陳年九個月，原來豐富的熱帶青梅和紅梅、李子、桑椹，互相交融的更和諧成熟，並帶出細緻的草本和木質香氣、些微咖啡和甜香料風味。伴隨著柔和圓潤的口感和迷人的酸度，活潑平衡的尾韻。

「L'Origine起始點傳統釀造氣泡酒2018」融合木杉、黑后、金香三種在地釀酒葡萄的風味和生命力，採用Brut Nature零添加的純粹風格，從香氣到味覺，品種各自生動的特質得到最清晰的表達，代表威石東對純度和真實性的定義。

「La Caprice半任性傳統釀造氣泡酒2018（半瓶裝）」以金香葡萄為主軸，搭配黑后與木杉葡萄釀製而成，充滿這塊土地生動的熱帶魅力，梨、芭樂、鳳梨、桃子、柳橙，些許的嫩薑和薄荷。絲般細柔的泡沫，淡淡優雅的野性。威石東表示：「La Caprice是我們對偶然的信念、懷抱希望的喝采。」

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