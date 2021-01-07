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繽紛色彩來開運！Pandora最新Colours系列幸運色迎2021

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Pandora推出全新Pandora Colours系列，備有多種彩色串飾可選。圖／Pandora提供
Pandora推出全新Pandora Colours系列，備有多種彩色串飾可選。圖／Pandora提供

你的幸運色是什麼？每個人都有最能表現自我的色彩，為迎接全新一年的到來，丹麥品牌Pandora推出全新Pandora Colours系列，以繽紛的彩色寶石，將色彩的力量注入珠寶中，寄予配戴者更多能量與幸運。

每一種色彩都擁有不同的能量、並具有各自的象徵意義。全新Pandora Colours組合活潑的色彩與不同金屬材質，系列包含多彩串飾與吊飾、以及可堆疊混搭的Pandora Rose單鑽線戒與耳環、個性鮮明的手練等，讓配戴者可以自由發揮、盡情創造出專屬於自我的時髦造型。同時Pandora Colours也獻上一款全新Pandora Moments閃耀恆星藍寶石釦頭925銀手鍊，可搭配同色系會對比色系彩色吊飾配戴。

Pandora建議色彩的選擇可以自身對新年的期許為出發，以紅色代表熾烈的愛與包容、紫色象徵平等及自由、綠色能帶來行動及改變、藍色則能堅定信心。天藍色啟發夢想和靈感、粉紅則具有擁抱不完美、充滿包容性的能量；最後，白色象徵純潔、美好和成功開始。

白水晶柱造型吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
白水晶柱造型吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora推出全新Pandora Colours系列，包含各色繽紛的吊飾。圖／Pandora提供
Pandora推出全新Pandora Colours系列，包含各色繽紛的吊飾。圖／Pandora提供
Pandora Rose湛藍寶石線戒，1,580元。圖／Pandora提供
Pandora Rose湛藍寶石線戒，1,580元。圖／Pandora提供
粉色鋯石925銀皇冠O項鍊環，2,480元。圖／Pandora提供
粉色鋯石925銀皇冠O項鍊環，2,480元。圖／Pandora提供
綠色寶石925銀固定釦，1,280元。圖／Pandora提供
綠色寶石925銀固定釦，1,280元。圖／Pandora提供
Pandora Rose天藍寶石串飾，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora Rose天藍寶石串飾，3,280元。圖／Pandora提供
酒紅寶石串飾，2,880元。圖／Pandora提供
酒紅寶石串飾，2,880元。圖／Pandora提供
Pandora推出全新Pandora Colours系列，迎接全新一年的到來。圖／Pandora提供
Pandora推出全新Pandora Colours系列，迎接全新一年的到來。圖／Pandora提供
Pandora推出全新Pandora Colours系列，其中亦有可堆疊混搭的Pandora Rose單鑽線戒。圖／Pandora提供
Pandora推出全新Pandora Colours系列，其中亦有可堆疊混搭的Pandora Rose單鑽線戒。圖／Pandora提供

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