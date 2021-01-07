繽紛色彩來開運！Pandora最新Colours系列幸運色迎2021

你的幸運色是什麼？每個人都有最能表現自我的色彩，為迎接全新一年的到來，丹麥品牌Pandora推出全新Pandora Colours系列，以繽紛的彩色寶石，將色彩的力量注入珠寶中，寄予配戴者更多能量與幸運。

每一種色彩都擁有不同的能量、並具有各自的象徵意義。全新Pandora Colours組合活潑的色彩與不同金屬材質，系列包含多彩串飾與吊飾、以及可堆疊混搭的Pandora Rose單鑽線戒與耳環、個性鮮明的手練等，讓配戴者可以自由發揮、盡情創造出專屬於自我的時髦造型。同時Pandora Colours也獻上一款全新Pandora Moments閃耀恆星藍寶石釦頭925銀手鍊，可搭配同色系會對比色系彩色吊飾配戴。