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繽紛色彩來開運！Pandora最新Colours系列幸運色迎2021
你的幸運色是什麼？每個人都有最能表現自我的色彩，為迎接全新一年的到來，丹麥品牌Pandora推出全新Pandora Colours系列，以繽紛的彩色寶石，將色彩的力量注入珠寶中，寄予配戴者更多能量與幸運。
每一種色彩都擁有不同的能量、並具有各自的象徵意義。全新Pandora Colours組合活潑的色彩與不同金屬材質，系列包含多彩串飾與吊飾、以及可堆疊混搭的Pandora Rose單鑽線戒與耳環、個性鮮明的手練等，讓配戴者可以自由發揮、盡情創造出專屬於自我的時髦造型。同時Pandora Colours也獻上一款全新Pandora Moments閃耀恆星藍寶石釦頭925銀手鍊，可搭配同色系會對比色系彩色吊飾配戴。
Pandora建議色彩的選擇可以自身對新年的期許為出發，以紅色代表熾烈的愛與包容、紫色象徵平等及自由、綠色能帶來行動及改變、藍色則能堅定信心。天藍色啟發夢想和靈感、粉紅則具有擁抱不完美、充滿包容性的能量；最後，白色象徵純潔、美好和成功開始。
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