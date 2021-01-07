鎖定年節送禮商機！打貓酒廠推登機箱造型啤酒禮盒

雖然2021剛開年就封閉國境，但旅遊的心情總是難以抑制。台灣在地的「打貓酒廠」聽到大家的心聲了！特別推出獨家代理澳洲BVB（Barossa Valley Brewing）精釀啤酒的「打貓酒廠啤酒派對禮盒」，以迷你登機箱的造型，讓一咖皮箱一次集滿六種經典口味，微醺與歡樂同步傳遞。

打貓酒廠的名稱聽來有些趣味，酒廠其實是本業為高爾夫球桿品牌製造商與經銷商的「啟坤科技（股票代號: 6731）」的新創事業部門，之所以名為「打貓」，因啟坤科技總部位於於嘉義民雄鄉，而民雄的舊地民即為「打貓」，是洪雅平埔族語Taneaw的台語近音譯字，並與高雄的舊地名「打狗」成為有趣對比。

打貓酒廠初期先與澳洲Barossa Valley酒廠技術合作，釀製「第19洞」芒果精釀啤酒，以呈現具有台灣風味、也符合母企業高爾夫球的趣味組合。本次的「打貓酒廠啤酒派對禮盒」優惠約1,799元，內含8罐BVB（Barossa Valley Brewing）精釀啤酒，包括「打貓風格」、「十九洞啤酒」、「澳艾爾」、「這不是咖啡」、「這不是培根」與「是花生醬」六種口味。

其中有酒廠為名的「打貓風格（XPL Extra Pale Lager）」精釀啤酒，採用細膩酒花下層發酵，因而具備麝香葡萄、荔枝與柳橙的細緻香氣，並獲2020 Indie Beer獨立啤酒獎銅牌；「這不是培根（I can’t believe It’s not bacon）」則與澳洲肉品公司Steinys合作，以燻製肉品相同的工序以燻製麥芽，帶來相似於煙燻培根般的香氣，「這不是咖啡（Chocolate Coffee Stout）」則充滿黑巧克力和摩卡咖啡香氣，靈感源自靈魂樂大師Barry White溫暖渾厚的嗓音。

由於八款啤酒裝承於行李箱內，打貓酒廠再特製工業設計的扣環拴緊，並由專屬紙盒與行李束帶包覆，減少啤酒移動時的晃動、進而維持原有口感、也提升開箱時的歡樂，即日起，已可在打貓酒廠的微風廣場GF門市、信義誠品B2櫃位，同步限量販售。

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