廠商被趕跑？大直美麗新改裝成商辦未來僅剩餐飲與影城

位於台北大直的美麗新廣場日前遭網友爆料疑似經營不善、惡意違約，強行要求餐飲廠商在農曆年前搬離，目前在百貨官網也公告「自1月4日起暫停營業，進行改裝升級工程」，在求證美麗新內部後，這次改裝是因為房東長虹建設要將商場2、3、4樓收回做辦公室使用，改裝後商場規模大縮水僅剩一樓餐飲與B2美麗新影城，預計4月底或5月初開幕。

2016年3月開幕的美麗新廣場，原本商場營業範圍一至四樓為零售與餐飲，B2為影城。日前商場內的「老乾杯」也在日前貼出公告，「因商場租約到期營業到1月4日止。」美麗新廣場這次改裝後，因2、3、4樓收回做辦公室使用，規模縮小至只剩一樓餐飲與影城3個廳，以及B2美麗新影城，影城則維持原來8個廳、共202個座位，影城則會在裝潢有所變化、更新。

對於網友爆料美麗新廣場強行要各樓層的餐飲業者拆除搬離，導致數名員工在年關前被迫失去生計。對此，美麗新廣場指出，改裝早在一、二個月提前通知廠商，不是最近才決定的事。