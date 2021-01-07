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廠商被趕跑？大直美麗新改裝成商辦未來僅剩餐飲與影城

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
大直美麗新廣場在官網公告暫停營業改裝。圖／摘自美麗新官網
大直美麗新廣場在官網公告暫停營業改裝。圖／摘自美麗新官網

位於台北大直的美麗新廣場日前遭網友爆料疑似經營不善、惡意違約，強行要求餐飲廠商在農曆年前搬離，目前在百貨官網也公告「自1月4日起暫停營業，進行改裝升級工程」，在求證美麗新內部後，這次改裝是因為房東長虹建設要將商場2、3、4樓收回做辦公室使用，改裝後商場規模大縮水僅剩一樓餐飲與B2美麗新影城，預計4月底或5月初開幕。

2016年3月開幕的美麗新廣場，原本商場營業範圍一至四樓為零售與餐飲，B2為影城。日前商場內的「老乾杯」也在日前貼出公告，「因商場租約到期營業到1月4日止。」美麗新廣場這次改裝後，因2、3、4樓收回做辦公室使用，規模縮小至只剩一樓餐飲與影城3個廳，以及B2美麗新影城，影城則維持原來8個廳、共202個座位，影城則會在裝潢有所變化、更新。

對於網友爆料美麗新廣場強行要各樓層的餐飲業者拆除搬離，導致數名員工在年關前被迫失去生計。對此，美麗新廣場指出，改裝早在一、二個月提前通知廠商，不是最近才決定的事。

大直商圈除了「元老級」的美麗華百樂園，後來又陸續加入同家族的美麗新廣場、ATT 4 Recharge等，今年ATT 4 Recharge改裝後也將有自家集團轉投資影城ATT CINEMAS（ATT吸引力影城）進駐，另外，預計2022年還有忠泰集團旗下首間百貨商場「NOKE忠泰樂生活」插旗大直，讓大直商圈競爭更趨激烈。

大直美麗新廣場暫停營業改裝。圖／摘自美麗新廣場粉絲團
大直美麗新廣場暫停營業改裝。圖／摘自美麗新廣場粉絲團
原本位於大直美麗新廣場的老乾杯，日前也發出結束營業通知。圖／摘自老乾杯官網
原本位於大直美麗新廣場的老乾杯，日前也發出結束營業通知。圖／摘自老乾杯官網

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