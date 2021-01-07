躺在「巨大壽司盤」打卡！藏壽司插旗板橋 用餐享9折

來自日本的連鎖迴轉壽司「藏壽司」，將於1月19日正式新板特區，開設板橋中山遠百店。店內也將首度推出全台首座「巨大壽司盤等候區」，讓民眾可以在巨型化的壽司盤上候位、打卡，另外還可享9折的開幕優惠，消費滿額也可獲得鬼滅之刃限量文件夾。

2014年進軍台灣的藏壽司，目前在台共有33間門市，即將開幕的板橋中山遠百店為在台第34間分店，店內設有181席座位。首度規劃的「巨型壽司盤等候區」，將等候座位化身成為圓形壽司盤，並有多款壽司寵物手拿立牌，讓民眾在等候時可以打卡拍照、更添趣味與互動感。板橋中山遠百店將於1月12日開始試營運。1月12日至1月25日期間，參與臉書打卡活動，即可享9折優惠。另外1月22日起，到店消費滿千並參與打卡活動，可獲得限量土藏造型帆布袋。同時店內也持續推出「鬼滅之刃」相關活動，消費滿額就可獲得主角團的限量文件夾。