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iROO、ROOTS祭新春限定優惠 邀消費者買好買滿兼試手氣

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
女裝品牌iROO就以寓意新的一年可以「牛轉乾坤，一身好運帶著走」的概念，推出了福袋商品。圖／iROO提供
女裝品牌iROO就以寓意新的一年可以「牛轉乾坤，一身好運帶著走」的概念，推出了福袋商品。圖／iROO提供

無論你2020年過得如何，來到2021年總是讓人滿懷希望，因此迎接農曆新年的到來，各個品牌也祭出各項限定優惠，希望消費者買的開心之餘，還能沾沾喜氣，擺脫不順遂的過去，「牛」轉未來。

女裝品牌iROO就以寓意新的一年可以「牛轉乾坤，一身好運帶著走」的概念，推出了福袋商品，採用象徵台灣人勤奮努力上進的台灣黃牛做為主圖，並搭配必備開運紅以及2021年流行色丁香紫做為整體設計的主色。還加入RICH與GOOD LUCK字樣，蘊含開運大吉、財源滾滾來的意涵。福袋內容物包括了圓領衫、雙襪組，絲巾與塗鴉抗菌口罩，旅行外出必備收納組與帆布袋，加上金牛紅包袋等七件組。福袋訂價2,980元，1月8日起，將於全台iROO門市與官網開放預購。

iROO 2021福袋，內含開運七件組，訂價2,980元，1月8日起預購。圖／iROO提供
iROO 2021福袋，內含開運七件組，訂價2,980元，1月8日起預購。圖／iROO提供

而休閒服飾的ROOTS則上市農曆新年系列，利用中國紅與黑色互相點綴經典款式外，今年也多了最受消費者喜愛的椒鹽灰選項。這系列Logo均細緻繡上金邊花卉刺繡圖騰，植絨與燙金增添華麗感，提供洋裝、連帽上衣、短袖、棉褲和童裝等，春節期間全家喜氣穿搭的選擇之一。不僅如此，品牌還邀請消費者試手氣，只要從1月8日到1月31日期間，到專櫃不限金額消費服飾商品，即贈｢好運刮刮卡」及｢金牛年發財金500元」各乙份。其中刮刮卡最大獎為開運紅包8,888元、其餘獎項包含紅包2,000元、膳魔師保溫便當盒等，保證100%中獎率。

ROOTS農曆新年系列男裝-花卉圓領上衣2,780元。圖／ROOTS提供
ROOTS農曆新年系列男裝-花卉圓領上衣2,780元。圖／ROOTS提供

ROOTS農曆新年系列女裝修身版花卉圓領上衣2,780元。圖／ROOTS提供
ROOTS農曆新年系列女裝修身版花卉圓領上衣2,780元。圖／ROOTS提供

ROOTS農曆新年系列花卉海狸毛圈布連帽童裝2,280元。圖／ROOTS提供
ROOTS農曆新年系列花卉海狸毛圈布連帽童裝2,280元。圖／ROOTS提供

ROOTS農曆新年系列女裝修身版花卉圓領上衣2,780元。圖／ROOTS提供
ROOTS農曆新年系列女裝修身版花卉圓領上衣2,780元。圖／ROOTS提供

福袋 開運 紅包

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