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滿福堡、薯餅買1送1！麥當勞連3天送早餐券 現賺210元

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞自1月8日起將免費發送「早安優惠券」，最高現省210元。圖／麥當勞提供
麥當勞自1月8日起將免費發送「早安優惠券」，最高現省210元。圖／麥當勞提供

迎接新年到來，麥當勞自1月8日至1月10日期間，連續3天免費發送「早安優惠券」。優惠券包括有「薯餅買1送1」、「免費送薯餅」、「買特選那堤送麥克鷄塊」等不同優惠，最多現省210元。另外1月12日當天，還會舉行「豬肉滿福堡買1送1」的限時限量活動，邀請民眾一同吃早餐

「早安優惠券」採5聯設計，共有5種不同優惠。其中包括「薯餅買1送1券」，在早餐時段單點薯餅1份，即贈薯餅1份。另外還有「雞塊配餐／薯餅配餐飲料免費升級券」，憑券在早餐時段購買任一主餐搭配雞塊或薯餅配餐，飲料可免費升級中杯特選卡布其諾或特選冰咖啡。「雞塊配餐免費薯餅券」則是可享早餐時段購買任一主餐搭配雞塊配餐，免費送薯餅1份；另外還有「特選那堤買1送1券」、「特選那堤免費點心券」，憑券全時段單點中杯特選那堤，即送中杯特選那堤1杯，或是全時段單點中杯特選那堤，免費送4塊麥克雞塊或蘋果派或小薯。

另外1月12日早上7點至10點期間，凡至麥當勞領取活動號碼牌，即可享「豬肉滿福堡買1送1」，每人限領一次，每間店限量100組，送完為止。

根據台灣營養學會表示，吃早餐能帶來活力，亦可維持新陳代謝，但台灣仍有超過1/4民眾沒有天天吃早餐。為了鼓勵民眾吃早餐，因此麥當勞特別舉行此波早餐活動。1月8日至1月10日期間，民眾全日至麥當勞消費，不限金額，均可獲得1份「早安優惠券」，全台限量135萬份。早安優惠券兌換時間自1月8日至1月16日，不適用於歡樂送、自助點餐機、點心站或部份餐廳，每聯限使用1次，每人每次限使用1張。

早餐 麥當勞

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