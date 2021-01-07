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Happy牛Year！AirPods Pro推牛年限量款 特殊鐫刻萌翻

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
這次連外包裝盒上的蘋果Logo也加上紅色牛年印記。圖／蘋果提供
這次連外包裝盒上的蘋果Logo也加上紅色牛年印記。圖／蘋果提供

不只時尚圈近年吹起生肖主題風潮，科技圈也加入了這個歷久彌新的設計元素，搶在農曆年前為消費者帶來新氣象！蘋果今年特別推出AirPods Pro牛年限量款，將大家熟悉的表情符號重新設計，成為充電盒上的限量版鐫刻，連外包裝盒也加上紅色牛年印記，售價同樣是7,990元，讓你感受加倍心意。這項平時購買就有提供的免費鐫刻服務還有提供其他表情符號選項，或也可以自行加入姓名、縮寫、數字或日期混合鐫刻，打造獨一無二的專屬AirPods。迎接牛年之際，除了AirPods Pro牛年限量款，蘋果還為大家準備了其他12生肖的表情符號，絕對是最有創意的新年禮物之一。

AirPods Pro自iOS 14更新後已經支援「空間音訊」效果，透過頭部動態追蹤功能，就能享受劇院一般的環繞音響體驗。另外，擁有不同裝置的果粉，也可以透過超方便的「自動切換」功能，流暢地讓AirPods Pro在iPhone和其他以相同Apple ID登入的裝置間自動切換。當然，最實用的「主動式降噪」功能與「通透模式」，可在過年出遊塞車時降低周遭環境聲音，讓你能專心聽音樂、podcast或是追劇，並在需要聽到身邊動靜時快速切換引入外界聲音。

將大家熟悉的表情符號重新設計，成為無線充電盒上的牛年限量版鐫刻圖騰。圖／蘋果提供
將大家熟悉的表情符號重新設計，成為無線充電盒上的牛年限量版鐫刻圖騰。圖／蘋果提供
AirPods Pro 牛年限量（搭配無線充電盒），建議售價7,990元。圖／蘋果提供
AirPods Pro 牛年限量（搭配無線充電盒），建議售價7,990元。圖／蘋果提供
如果想要其他生肖圖案，也可購買一般版自行設計，蘋果提供免額外付費個人化鐫刻服務。圖／摘自官網
如果想要其他生肖圖案，也可購買一般版自行設計，蘋果提供免額外付費個人化鐫刻服務。圖／摘自官網

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