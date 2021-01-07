甩開2020的焦慮不安！ LINE TV療癒系劇作溫暖迎接2021

歷經新冠肺炎肆虐、全球經濟遭受衝擊及眾多名人驟逝等突發事件，2020被許多人譽為最混亂、難過的一年，LINE TV「數位劇場」特別與致力藝術創作和戲劇治療的「水面上與水面下劇場」共同推出一連串「療癒系劇場」(Therapeutic Theatre)作品，盼能陪伴觀眾揮別過去的焦慮和不安，一同迎接充滿希望的2021年。

強調「創作是從真實生活出發，用戲劇療癒生活、推動改變。」水面上與水面下劇場自2010年成立以來，藝術總監張嘉容透過「社會參與式藝術」（Socially Engaged art）、「群聚（Assembly）」的藝術概念，召集藝術家和一般大眾參與戲劇創作，以獨創的「水面劇」(Aqua Round Assembly Theatre)探討現代人面臨的種種課題，期待戲劇成為推動人們轉化生命的場域。

新年第一週曝光的是以辦公室英文（office）諧音為名的紀實互動劇作《歐菲斯星球》，本劇集結多位在職場上擔任不同專業及位階的素人演員，更首次加入七位亞斯伯格 (Asperger Syndrome) 人士親身分享自己在工作上的挫折經歷，藉由戲劇故事穿插真實案例，共同創作與探討現代職場文化；《前方的風景》融入南管梨園戲曲元素，並邀請到資深操偶師黃僑偉、梨園戲演員魏美慧，以布袋戲偶與真人演員共譜戀曲，幽默詮釋愛情中的酸甜苦辣。編導張嘉容提到，希望透過本劇讓在情感中迷惘的人們看清愛情的模樣，進而接納自我，找到屬於每個人生命前方的風景。

《桃花與渡伯》透過潑墨畫作搭配光影營造波光粼粼的渡河意象。圖／水面上與水面下劇場提供

《桃花與渡伯》改編自傳統戲曲《桃花搭渡》，由張嘉容扮演的祭司帶領化身為船客的觀眾一同搭上主角桃花和渡伯的小舟，襯著南管悠揚的樂聲，在光影搖曳的潑墨山水之下，觀眾彷彿真實參與了一場淨化身心靈的擺渡旅程，沉浸式的體驗成功打破人與人間的藩籬，轉化為同理、共感的生命交集。