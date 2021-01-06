張鈞甯性感露小蠻腰、開中門 富永愛的長腿太驚人
和環保命題連結最緊密的品牌，莫過於Stella McCartney，近期在北京SKP揭幕全球首家「The McCartney A to Z宣言」的限時展覽體驗店，也迎來品牌創立20周年紀念的2021年，張鈞甯以黑、白兩色穿搭，展現女神的俐落性感，日本名模富永愛也穿上藝術家創作E字服裝，呈現當代女性的自信品味。
The McCartney宣言，是品牌對於未來目標的藍圖，以A到Z首字母為綱領的26個關鍵字，代表了時裝、藝術和環保願景，也闡揚品牌價值觀，透過全球26位藝術家的視覺、語言來呈現，包括William Eggleston、Sam Taylor-Johnson、Peter Blake等，而在現實展覽體驗店售出的A to Z限量版T恤，所得將捐贈給慈善機構。
出席嘉賓張鈞甯以黑色洋裝、白色褲裝搭出俐落線條，兩套服裝也顯露剛剛好的性感，裙裝在前襟挖空，讓簡約的黑色有無限遐想，褲裝則是露出纖腰，表現張鈞甯平日鍛鍊的好身材；名模富永愛穿上A to Z的「E」藝術家創作服裝，E字代表瀟灑自若（Effortless），也是地球（Earth）、優雅（Elegant），而她心中的E則是彼此（Each Other），E字母系列來自美國攝影師Cindy Sherman用身體創作，她以側身拍攝出森林中的小精靈模樣，成為T恤圖案；富永愛搭配最新發表的2021春季系列Zipit平底鞋，運用西裝穿出修長優雅的帥氣。
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