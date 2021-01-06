張鈞甯性感露小蠻腰、開中門 富永愛的長腿太驚人

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
張鈞甯以胸前挖空的微性感洋裝現身。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯以胸前挖空的微性感洋裝現身。圖／STELLA McCARTNEY提供

和環保命題連結最緊密的品牌，莫過於Stella McCartney，近期在北京SKP揭幕全球首家「The McCartney A to Z宣言」的限時展覽體驗店，也迎來品牌創立20周年紀念的2021年，張鈞甯以黑、白兩色穿搭，展現女神的俐落性感，日本名模富永愛也穿上藝術家創作E字服裝，呈現當代女性的自信品味。

The McCartney宣言，是品牌對於未來目標的藍圖，以A到Z首字母為綱領的26個關鍵字，代表了時裝、藝術和環保願景，也闡揚品牌價值觀，透過全球26位藝術家的視覺、語言來呈現，包括William Eggleston、Sam Taylor-Johnson、Peter Blake等，而在現實展覽體驗店售出的A to Z限量版T恤，所得將捐贈給慈善機構。

出席嘉賓張鈞甯以黑色洋裝、白色褲裝搭出俐落線條，兩套服裝也顯露剛剛好的性感，裙裝在前襟挖空，讓簡約的黑色有無限遐想，褲裝則是露出纖腰，表現張鈞甯平日鍛鍊的好身材；名模富永愛穿上A to Z的「E」藝術家創作服裝，E字代表瀟灑自若（Effortless），也是地球（Earth）、優雅（Elegant），而她心中的E則是彼此（Each Other），E字母系列來自美國攝影師Cindy Sherman用身體創作，她以側身拍攝出森林中的小精靈模樣，成為T恤圖案；富永愛搭配最新發表的2021春季系列Zipit平底鞋，運用西裝穿出修長優雅的帥氣。

張鈞甯身穿STELLA McCARTNEY西服套裝，露出性感小蠻腰。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯身穿STELLA McCARTNEY西服套裝，露出性感小蠻腰。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯以胸前挖空的微性感洋裝現身。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯以胸前挖空的微性感洋裝現身。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯、富永愛詮釋STELLA McCARTNEY服裝。圖／STELLA McCARTNEY提供、取自IG
張鈞甯、富永愛詮釋STELLA McCARTNEY服裝。圖／STELLA McCARTNEY提供、取自IG
富永愛身穿A to Z的「E」創作服裝，搭襯最新款Zipit鞋履。圖／取自IG
富永愛身穿A to Z的「E」創作服裝，搭襯最新款Zipit鞋履。圖／取自IG
張鈞甯以胸前挖空的微性感洋裝現身。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯以胸前挖空的微性感洋裝現身。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯身穿STELLA McCARTNEY西服套裝，露出性感小蠻腰。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯身穿STELLA McCARTNEY西服套裝，露出性感小蠻腰。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯以胸前挖空的微性感洋裝現身。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯以胸前挖空的微性感洋裝現身。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯出席北京STELLA McCARTNEY活動。圖／STELLA McCARTNEY提供
張鈞甯出席北京STELLA McCARTNEY活動。圖／STELLA McCARTNEY提供

品牌 藝術家 北京

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