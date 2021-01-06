張鈞甯性感露小蠻腰、開中門 富永愛的長腿太驚人

和環保命題連結最緊密的品牌，莫過於Stella McCartney，近期在北京SKP揭幕全球首家「The McCartney A to Z宣言」的限時展覽體驗店，也迎來品牌創立20周年紀念的2021年，張鈞甯以黑、白兩色穿搭，展現女神的俐落性感，日本名模富永愛也穿上藝術家創作E字服裝，呈現當代女性的自信品味。

The McCartney宣言，是品牌對於未來目標的藍圖，以A到Z首字母為綱領的26個關鍵字，代表了時裝、藝術和環保願景，也闡揚品牌價值觀，透過全球26位藝術家的視覺、語言來呈現，包括William Eggleston、Sam Taylor-Johnson、Peter Blake等，而在現實展覽體驗店售出的A to Z限量版T恤，所得將捐贈給慈善機構。