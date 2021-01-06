用羽絨外套對抗寒流 挑對款式穿出不臃腫的時尚感！

寒流來襲，中央氣象局發布低溫特報，從1月7日上午起至8日共14縣市可能將迎來攝氏6度以下溫度，這種時候就會想穿上輕盈保暖的羽絨外套。但是不少人想到羽絨外套就會聯想到千篇一律的臃腫風格，而且所有人穿起來都會是同一種模樣。到底該如何打造出獨特的羽絨穿搭呢？當然是先挑選超有型的款式是最聰明的方式！

誕生於2017年的義大利潮流時尚品牌KHRISJOY，在短短幾年之間就成為許多時尚名人的最愛，源自夜店文化的設計概念，以華麗前衛且街頭感十足樣式突破大眾對於羽絨外套的既定印象。設計師Marzia Bellotti還曾透露他本身也有小時候被母親強迫穿上無聊羽絨外套的回憶，所以他致力於打造「能反映出我是誰、我的風格」的羽絨外套。

KHRISJOY的Iconic設計在oversize寬大的廓形剪裁基礎中混合高端時裝的細節與前衛材質，甚至結合羊駝毛或毛呢等，打造奢華野性氣息。本季以Land of Utopia（烏托邦之地）為主題，色彩與材質呈現出夢想中的烏托邦裡多變奇幻的天空雲彩與塵土飛揚的大地岩層。此外，喜歡正裝風格的人也不能錯過Tailoring系列，此系列把硬挺的西裝線條融合羽絨服的蓬鬆柔軟質感，保留義式西裝的雙排扣、平駁領與收腰線條，袖口如襯衫袖扣的反折設計，讓羽絨外套也能展現俐落時尚感。

而來自烏克蘭的IENKI IENKI同樣也是短短幾年就創造出一定聲量的羽絨品牌，品牌創辦人Dmitriy Ievenko以腰帶強化羽絨外套的輪廓線條，結合羽絨鬆軟的特性，塑造出鮮明的「沙漏曲線」，也是其標誌性的代表線條。每件羽絨衣皆是以100％的鵝絨填充，拉鍊選用來自瑞士頂級拉鍊製造商Riri zippers的產品，非常講究細節。