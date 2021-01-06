圍爐吃橘色！牛小排、松阪豬宅配到家 還有帝王蟹套餐

許多家庭都會以「火鍋」當作為圍爐主角，共享團聚的闔家之歡。橘色餐飲集團今年以各式海鮮、肉品食材，推出「金牛送喜宅配餐」、「牛來運轉團圓餐」等4款特色圍爐套組，讓民眾在家也能輕鬆品嚐頂級鍋物，即日起於線上及門市開放預購。

橘色今年推出宅配套餐服務，透過急速冷凍與真空包裝，方便低溫宅配到府。「金牛送喜宅配餐」內含橘色經典的「美國頂級牛小排」、油花如大理石紋路般的「美國頂級沙朗」及彈牙脆口的「頂級松阪豬」等3款肉品，再加上昆布柴魚湯磚、精選日式小點及店內人氣甜品「銀耳紅棗蓮子湯」，適合3～4人共享，每套3,000元。