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momo購物網公布「2020十大風雲商品」！懶人洗衣幫手連兩年上榜

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網「2020十大風雲商品」：adidas Z.N.E.連帽外套。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：adidas Z.N.E.連帽外套。圖／momo購物網提供

2020年受疫情影響，消費行為轉移至線上，許多人的食衣住行所需用品都靠網購，momo購物網公布「2020十大風雲商品」，榜上商品橫跨各大品類，其中懶人洗衣幫手「ARIEL洗衣膠囊」連續兩年上榜，狂銷近1,270萬顆；爆紅榜商品「MUJI小白鞋」買氣延燒，銷售破萬雙；榜上常勝軍衛生紙則以「五月花」為首，熱銷達440萬包。

隨著消費行為轉變，專櫃保養品2020年在網購通路賣出好成績，momo購物網專櫃精華液銷售年增翻倍成長，蘭蔻「小黑瓶」超未來肌因賦活露於品牌日單日狂銷2,000瓶，雅詩蘭黛「小棕瓶」特潤超導全方位修護露也在雙11檔期中銷售破萬瓶。

3C家電商品以一線品牌最受青睞，Apple進階款真無線耳機AirPods Pro導入主動降造功能，買氣自2019年底上市持續延燒至2020年；dyson搭載新一代數位馬達的V11 Absolute手持無線吸塵器吸力再提升，於momo購物網雙11檔期熱銷約2,500台。

潮流經典同樣是影響上榜關鍵，2016年首發的adidas Z.N.E.系列服飾兼具運動機能與潮流風格，吸引全球球星、藝人紛紛穿上，同系列Z.N.E.連帽外套也展現高人氣；小白鞋風潮也未間斷，被譽為CP值最高的MUJI無印良品撥水加工有機棉舒適休閒鞋為消費首選。

全民預防保健意識抬頭也帶動保健食品買氣提升，桂格養氣人蔘滋補液禮盒在momo購物網品牌日單日熱銷1,800件。咖啡則是宅居或在家工作的好夥伴，雀巢咖啡金牌微研磨咖啡在momo購物網雙11檔期熱銷20,000袋。

momo購物網「2020十大風雲商品」：雀巢咖啡金牌微研磨咖啡補充包。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：雀巢咖啡金牌微研磨咖啡補充包。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：ARIEL日本進口三合一3D抗菌洗衣膠囊。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：ARIEL日本進口三合一3D抗菌洗衣膠囊。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：AirPods Pro搭配無線充電盒。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：AirPods Pro搭配無線充電盒。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：桂格養氣人蔘滋補液禮盒。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：桂格養氣人蔘滋補液禮盒。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：五月花新柔韌抽取式衛生紙。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：五月花新柔韌抽取式衛生紙。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：dyson V11 Absolute手持無線吸塵器（雙主吸頭旗艦款）。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：dyson V11 Absolute手持無線吸塵器（雙主吸頭旗艦款）。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：蘭蔻超未來肌因賦活露。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：蘭蔻超未來肌因賦活露。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：MUJI無印良品撥水加工有機棉舒適休閒鞋（白色）。圖／momo購物網提供
momo購物網「2020十大風雲商品」：MUJI無印良品撥水加工有機棉舒適休閒鞋（白色）。圖／momo購物網提供

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