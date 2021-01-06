邵雨薇甜美示範 年度色「亮麗黃」包款搭出俏麗感

「亮麗黃」（Illuminating）是色彩研究機構彩通Pantone所選出的2021年度代表色之一，也就表示今年有許多時尚新品都以此顏色為設計概念。近日包括邵雨薇、胡小禎等女星也都紛紛背上了「亮麗黃」早春新包，鮮明色調在春季正式到來之前就已讓人感受到滿滿的活力！

不久前才大方認愛吳慷仁的邵雨薇，最近在IG上秀出身穿粉紅色毛衣的穿搭照，幸福甜美好氣色藏不住。她身上背著的是Tory Burch早春系列的水桶包，亮麗黃色和整體造型組合出搶眼的色塊look，非常可愛。