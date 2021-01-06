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邵雨薇甜美示範 年度色「亮麗黃」包款搭出俏麗感
「亮麗黃」（Illuminating）是色彩研究機構彩通Pantone所選出的2021年度代表色之一，也就表示今年有許多時尚新品都以此顏色為設計概念。近日包括邵雨薇、胡小禎等女星也都紛紛背上了「亮麗黃」早春新包，鮮明色調在春季正式到來之前就已讓人感受到滿滿的活力！
不久前才大方認愛吳慷仁的邵雨薇，最近在IG上秀出身穿粉紅色毛衣的穿搭照，幸福甜美好氣色藏不住。她身上背著的是Tory Burch早春系列的水桶包，亮麗黃色和整體造型組合出搶眼的色塊look，非常可愛。
而小禎則是拎了Marc Jacobs的全新The J Link包款，這款包最有趣的部分就是雖然包身方正復古，展現出典雅氣質，但卻用了亮彩細圓點的繩結纏繞皮革點綴提把，注入品牌「玩心」的同時又不失優雅姿態。此外，Marc Jacobs旗下延伸自The Box餐盒包的嶄新包款The SoftBox同樣也有亮麗黃色可以選擇。
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