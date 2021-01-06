設計大師卡地亞 單一原則幻化七大經典

說到卡地亞（CARTIER），第一個想到的是需要兩人合作配戴的LOVE手環？方長的TANK坦克腕表？凱特王妃手上圓潤的Ballon Bleu藍氣球腕表？卡地亞可以說是當今世上少數具備深厚的珠寶和鐘表設計底蘊，並在百餘年來締造了一系列傳奇設計的品牌。而無論是Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos、Love、Panthère美洲豹還是Ballon Bleu系列，對卡地亞來說，一切源於繪圖所創作出簡潔明晰的俐落線條。而乍看迥異的作品，其實都源於相同的設計信念：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持。

卡地亞設計的希望最終作品能以最純粹的形式呈現，因此捨棄多餘繁複，以簡潔的線條創造風格。以三種不同色澤的金質環圈交織而成的Trinity戒指，憑藉簡單的線條和和諧的比例成為雋永的經典。而同於1970年代由阿爾多西皮洛（Aldo Cipullo）為卡地亞創作出來的Love手環與Juste un Clou手環，則是將日常生活中平凡的螺絲、釘子等五金昇華為珠寶，憑藉的是比例優雅、極致簡練的橢圓形線條，將設計元素提煉成可完美貼合手腕的環身。

同樣地，在腕表的創作過程中，卡地亞亦從設計師的角度思考，評估各種圖形營造的對稱平行感和不對稱效果，運用透視法創造深邃感，借助弧線來賦予動感，藉此重新演繹不同造型。造型圓潤並具有立體感的Ballon Bleu腕表，便因此採用雙凸面圓形藍寶石水晶，並以流暢的線條為優先，將藍色氣球和表冠護蓋與設於3時位置的金屬圈相連，成就別緻又具辨識度的作品，是絕佳例證。