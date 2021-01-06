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設計大師卡地亞 單一原則幻化七大經典

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
卡地亞的標誌性特色是簡潔明晰的俐落線條，體現於其經典之作。圖／卡地亞提供
卡地亞的標誌性特色是簡潔明晰的俐落線條，體現於其經典之作。圖／卡地亞提供

說到卡地亞（CARTIER），第一個想到的是需要兩人合作配戴的LOVE手環？方長的TANK坦克腕表？凱特王妃手上圓潤的Ballon Bleu藍氣球腕表？卡地亞可以說是當今世上少數具備深厚的珠寶和鐘表設計底蘊，並在百餘年來締造了一系列傳奇設計的品牌。而無論是Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos、Love、Panthère美洲豹還是Ballon Bleu系列，對卡地亞來說，一切源於繪圖所創作出簡潔明晰的俐落線條。而乍看迥異的作品，其實都源於相同的設計信念：簡潔線條、精確造型、和諧比例和對細節的堅持。

卡地亞設計的希望最終作品能以最純粹的形式呈現，因此捨棄多餘繁複，以簡潔的線條創造風格。以三種不同色澤的金質環圈交織而成的Trinity戒指，憑藉簡單的線條和和諧的比例成為雋永的經典。而同於1970年代由阿爾多西皮洛（Aldo Cipullo）為卡地亞創作出來的Love手環與Juste un Clou手環，則是將日常生活中平凡的螺絲、釘子等五金昇華為珠寶，憑藉的是比例優雅、極致簡練的橢圓形線條，將設計元素提煉成可完美貼合手腕的環身。

同樣地，在腕表的創作過程中，卡地亞亦從設計師的角度思考，評估各種圖形營造的對稱平行感和不對稱效果，運用透視法創造深邃感，借助弧線來賦予動感，藉此重新演繹不同造型。造型圓潤並具有立體感的Ballon Bleu腕表，便因此採用雙凸面圓形藍寶石水晶，並以流暢的線條為優先，將藍色氣球和表冠護蓋與設於3時位置的金屬圈相連，成就別緻又具辨識度的作品，是絕佳例證。

事實上，貫穿卡地亞經典作品的設計法則，早於1904年第一枚Santos腕表誕生之初，便深深注入卡地亞的DNA中。在圓形懷表盛行的年代，方形的Santos腕表除了在線條比例和造型上獨樹一幟，裸露在外的螺絲也是前所未見。1917年的Tank坦克腕表，更以簡潔線條呈現俯瞰坦克的獨特輪廓，拉長的表耳宛如履帶、表殼則形似車身，是代表性的作品。女表的設計也遵循同樣的理念，讓圓潤邊角的方形表盤、流線和諧的表耳和外露螺釘等風格元素完美融入Panthère美洲豹腕表，可說是體現卡地亞美學的集大成之作。

Juste un Clou手環是對平凡設計的昇華，手環線條簡潔俐落，比例和諧。.圖／卡地亞提供
Juste un Clou手環是對平凡設計的昇華，手環線條簡潔俐落，比例和諧。.圖／卡地亞提供
Ballon Bleu腕表33毫米不鏽鋼款，17萬元。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu腕表33毫米不鏽鋼款，17萬元。圖／卡地亞提供
Love手環橢圓形線條極致簡潔，黃K金款19萬3,000元。.圖／卡地亞提供
Love手環橢圓形線條極致簡潔，黃K金款19萬3,000元。.圖／卡地亞提供
卡地亞Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos、Love、Panthère、以及Ballon Bleu系列，七大經典完美演繹卡地亞簡潔明晰的俐落線條的設計美學。圖／卡地亞提供
卡地亞Tank、Trinity、Juste un Clou、Santos、Love、Panthère、以及Ballon Bleu系列，七大經典完美演繹卡地亞簡潔明晰的俐落線條的設計美學。圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹珠寶腕表的線條簡約而不失柔美，「美洲豹」一名取自腕表表鍊。.圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹珠寶腕表的線條簡約而不失柔美，「美洲豹」一名取自腕表表鍊。.圖／卡地亞提供
Tank腕表大型款，37萬9,000元。圖／卡地亞提供
Tank腕表大型款，37萬9,000元。圖／卡地亞提供
Monica Bellucci配戴Ballon bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
Monica Bellucci配戴Ballon bleu de Cartier腕表。圖／卡地亞提供
兩側垂直平行的表耳是Tank腕表的標誌性元素，設計靈感源自俯瞰坦克的獨特造型。.圖／卡地亞提供
兩側垂直平行的表耳是Tank腕表的標誌性元素，設計靈感源自俯瞰坦克的獨特造型。.圖／卡地亞提供
Monica Bellucci配戴Love系列手環。圖／卡地亞提供
Monica Bellucci配戴Love系列手環。圖／卡地亞提供
Santos腕表的設計充分彰顯造型設計、簡約風格、和諧比例和精緻細節。.圖／卡地亞提供
Santos腕表的設計充分彰顯造型設計、簡約風格、和諧比例和精緻細節。.圖／卡地亞提供
不論是Ballon Bleu de Cartier、Panthere de Cartier、Tank、Santos de Cartier，每一款腕表的設計都在極簡的線條中變化比例與造型，將簡約昇華臻美。圖／卡地亞提供
不論是Ballon Bleu de Cartier、Panthere de Cartier、Tank、Santos de Cartier，每一款腕表的設計都在極簡的線條中變化比例與造型，將簡約昇華臻美。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu腕表的藍色氣球和表冠護蓋，與設於3時位置的金屬圈相連，以確保整體線條流暢。圖／卡地亞提供
Ballon Bleu腕表的藍色氣球和表冠護蓋，與設於3時位置的金屬圈相連，以確保整體線條流暢。圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹腕表小型款，61萬元。圖／卡地亞提供
Panthère美洲豹腕表小型款，61萬元。圖／卡地亞提供
Trinity戒指環圈線條簡潔且比例和諧，由三枚以三色金製作的靈動環圈繾綣交織而成。.圖／卡地亞提供
Trinity戒指環圈線條簡潔且比例和諧，由三枚以三色金製作的靈動環圈繾綣交織而成。.圖／卡地亞提供
Santos de Cartier腕表精鋼大型款，21萬元。圖／卡地亞提供
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