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全聯1月8日攜手Uber Eats推外送服務 滿299折100優惠超狂

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats與全聯福利中心進行API系統整合，串連全聯的「行動智能揀貨 PDA」，讓訂單處理更有效率。圖／Uber Eats提供
Uber Eats與全聯福利中心進行API系統整合，串連全聯的「行動智能揀貨 PDA」，讓訂單處理更有效率。圖／Uber Eats提供

擁有全台超過千家門市還不夠，全聯福利中心宣布1月8日起推出宅配外送服務，除了攜手外送平台Uber Eats，更同步於自家電商平台「PXGo!」上線「小時達」服務，最快30分鐘就能幫消費者把各類生鮮雜貨送到家。首波上線台北市、新北市50家門市，精選上架2,000餘品，品項涵蓋生鮮、低溫食品、常溫食品、雜貨家用等，售價與線下價格相同，目標2021年底將外送服務拓展至全台，規劃200店加入服務行列，將全聯打造成生鮮雜貨線上第一品牌。

全聯福利中心總經理蔡篤昌表示，全聯推出的宅配外送服務共有5大特色，包括：線上線下統一售價、首波超過2,000項商品超齊全、下單到取貨最快30分鐘至1小時內、從9：30至20：00可下單時段長，以及取貨方式多元，消費者可依照需求選擇宅配到家、或是預約指定時間到店取貨。

全聯更與Uber Eats系統智慧整合，串連上架商品、訂單和即時存貨系統，針對線上作業進行揀貨與訂單處理的效率化，「PXGo!小時達」和Uber Eats的訂單都匯入專屬揀貨系統，透過「行動智能揀貨 PDA」可同時進行多單揀貨、理貨，以及外送員自動媒合作業。另在交付區也設有低溫暫存配備，讓生鮮商品保持鮮度，預計線上服務可帶動單店業績成長10%以上。

歡慶全聯「PXGo!小時達」上線，自1月8日起至2月4日止推出好禮三重奏，除了精選商品驚爆價，消費者於「PXGo!小時達」下單，並使用PX Pay支付不限金額享10%回饋 （單日單卡上限回饋5,000點）；消費滿699元免運，再享加購指定品牌衛生紙1串只要1元優惠，每日每店限量，送完為止。Uber Eats也同步推出優惠，自1月8日至3月31日止，使用Uber Eats下單並輸入「全聯就這樣點」折扣碼，每名用戶可享1次299元折100元好康，等於下殺6.6折。

家樂福則是從2019年底即開始與Uber Eats、foodpanda雙外送平台合作，從5家店到目前81家店持續增加中，於平台上線約3,000多件商品，每天大約有3,000～3500單左右；而2015年底即開始發展的自有電商平台，則提供最快2小時到貨的服務，每天約7,000～8000單，疫情期間甚至有單日超過20,000單的超狂成績。

愛買量販亦自2019年12月起與foodpanda合作民生用品送到家的外送服務，目前有14家分店（僅桃園店未上線），目前於外送平台上架近50個品類、超過4,000項商品，單月最高訂單數41,000筆。主打主題商品分類，各品牌與各尺寸「衛生棉」上架超過100款，就連「露營用品」也可以快速消費者送到家。

全聯透過「行動智能揀貨 PDA」可同時進行多單揀貨、理貨，以及外送員自動媒合作業。記者黃筱晴／攝影
全聯透過「行動智能揀貨 PDA」可同時進行多單揀貨、理貨，以及外送員自動媒合作業。記者黃筱晴／攝影
全聯福利中心宣布1月8日起推出宅配外送服務，同步在全聯PXGo!「小時達」與Uber Eats平台開店，最快30分鐘就能幫消費者把各類生鮮雜貨送到家。記者黃筱晴／攝影
全聯福利中心宣布1月8日起推出宅配外送服務，同步在全聯PXGo!「小時達」與Uber Eats平台開店，最快30分鐘就能幫消費者把各類生鮮雜貨送到家。記者黃筱晴／攝影
全聯福利中心蔡篤昌總經理（右3）與Uber Eats台灣總經理李佳穎（左3）共同宣布推出外送服務合作。圖／全聯福利中心提供
全聯福利中心蔡篤昌總經理（右3）與Uber Eats台灣總經理李佳穎（左3）共同宣布推出外送服務合作。圖／全聯福利中心提供
全聯於門市交付區設有低溫暫存配備，讓生鮮商品保持鮮度。記者黃筱晴／攝影
全聯於門市交付區設有低溫暫存配備，讓生鮮商品保持鮮度。記者黃筱晴／攝影

Uber 生鮮

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