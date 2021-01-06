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新年好氣色就靠它！高CP值「粉嫩草莓奶霜妝」快去藥妝店買一波
時下正值草莓盛產季節，餐飲、烘焙、飲料、零食都強推草莓季限定新品，除了品嘗酸甜好滋味之外，臉上的妝容更要跟上草莓季話題，粉嫩甜美的好氣色可以一路用到過年。屈臣氏分享了多款草莓系腮紅、眼影、唇彩與上妝技巧，即日起至1月27日開架彩妝商品還可享85折優惠，高CP值的新春開運彩妝快入手！
粉嫩感是「草莓奶霜妝」的重點，不過使用粉色系眼影時一不小心就容易讓眼皮看起來有點浮腫，屈臣氏美容顧問建議，可選擇霧面粉色眼影打底、再疊上大地色系，以深棕色眼影在眼尾畫上「ㄑ」字加深眼部輪廓，最後用微量的珠光粉色點綴打亮臥蠶處，就能創造出甜美大眼妝感，推薦ETUDE玩轉色彩迷你眼彩盤－草莓慕斯、MISSHA隨意妝點眼頰彩盤＃NO.2初戀玫瑰。
頰彩部分建議以明亮、水嫩感的奶霜裸色系點綴，屈臣氏美容顧問指出，比起粉色或紅色系腮紅，奶霜裸色系的頰彩不僅能修飾臉部線條，又能避免整體妝容色彩過於甜膩，反而能帶出溫柔感，打造人見人愛的好人緣美肌，推薦商品包括CANMAKE巧麗腮紅組、ETUDE雪燦聖誕雙色頰彩盤－輕柔、ETUDE甜心頰攻好氣色腮紅餅＃BR401草莓布朗尼等。
如果不習慣粉嫩色系的眼妝，也可改用唇妝當整體妝容的主角，還可透過唇彩的色調幫「草莓奶霜妝」調整甜度，完美詮釋不同品種草莓的特色。如果想呈現「戀香草莓」的濃郁甜香，可選擇帶有桃色的紅色唇彩；「淡雪草莓」般清新可人的形象，可選擇裸粉色系；紅中帶粉的冰糖草莓色則像是最受歡迎的「豐香草莓」，不挑膚色又顯白。
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