ROLEX恆動音樂會 愛彼Music 180計畫以感動串聯世界

疫情年代，由於被限縮了實體距離，因生、音樂成為人們感情的新出口。愛彼（Audemars Piguet）先前曾提出精緻音樂影集「180」，共有五個不同短片組成，繼先前公布首個篇章後，第二篇短影集也於近期上線。

全數五集影片組成的「Music 180」，每集都由不同導演掌鏡，記錄了品牌向不同新興音樂家提出的「挑戰」，而音樂家們都必須跨出自已的舒適圈，並譜寫出融合多樣創意領域的原創協作樂曲。名為「甦醒」的第二篇章是由加拿大攝影師Patrick Antoniewicz捕捉音樂家Betta Lemme和THe LYONZ間的精彩創意火花，兩位音樂家原本彼此並不相識，但需要在兩個工作天內彼此磨合，並譜寫出原創的音樂作品。

以音樂激勵能量並非愛彼獨有，「表王」勞力士除了長期贊助運動賽事，同樣在音樂領域著墨甚久。自2009年以來，勞力士一直是維也納新年音樂會的獨家贊助商。去年八至九月，由於全世界因為疫情停擺，品牌甚至贊助多位音樂家如法國知名小提琴家Renaud Capuçon、聲樂家Juan Diego Flórez，分別在義大利、德國、法國上演「恆動音樂（Perpetual Music）」音樂會，也讓上百位音樂家得以維持生計。