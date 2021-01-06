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ROLEX恆動音樂會 愛彼Music 180計畫以感動串聯世界

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
勞力士長年贊助藝術家及活動，並致力於藝術和音樂發展，例如去年為支持音樂家所舉行的三場「恆動音樂」音樂會，分別在義大利、德國、法國演出。圖 / ROLEX提供。
勞力士長年贊助藝術家及活動，並致力於藝術和音樂發展，例如去年為支持音樂家所舉行的三場「恆動音樂」音樂會，分別在義大利、德國、法國演出。圖 / ROLEX提供。

疫情年代，由於被限縮了實體距離，因生、音樂成為人們感情的新出口。愛彼（Audemars Piguet）先前曾提出精緻音樂影集「180」，共有五個不同短片組成，繼先前公布首個篇章後，第二篇短影集也於近期上線。

全數五集影片組成的「Music 180」，每集都由不同導演掌鏡，記錄了品牌向不同新興音樂家提出的「挑戰」，而音樂家們都必須跨出自已的舒適圈，並譜寫出融合多樣創意領域的原創協作樂曲。名為「甦醒」的第二篇章是由加拿大攝影師Patrick Antoniewicz捕捉音樂家Betta Lemme和THe LYONZ間的精彩創意火花，兩位音樂家原本彼此並不相識，但需要在兩個工作天內彼此磨合，並譜寫出原創的音樂作品。

以音樂激勵能量並非愛彼獨有，「表王」勞力士除了長期贊助運動賽事，同樣在音樂領域著墨甚久。自2009年以來，勞力士一直是維也納新年音樂會的獨家贊助商。去年八至九月，由於全世界因為疫情停擺，品牌甚至贊助多位音樂家如法國知名小提琴家Renaud Capuçon、聲樂家Juan Diego Flórez，分別在義大利、德國、法國上演「恆動音樂（Perpetual Music）」音樂會，也讓上百位音樂家得以維持生計。

而在2021維也納新年音樂會之後，勞力士更預計於2021年5月10日至9月18日之間，與維也納愛樂樂團合作，分別在義大利佛羅倫薩歌劇院、米蘭的阿拉斯卡拉劇院、西班牙巴賽隆納聖家堂舉行音樂晚會。雖然目前全世界多數國境封閉，但部分音樂會內容將能在Medici.tv播出，透過網路，將世界以音樂和藝術，感動鏈結。

法國知名小提琴家Renaud Capuçon，音樂表現精湛，同時也是勞力士品牌代言人之一。圖 / ROLEX提供
法國知名小提琴家Renaud Capuçon，音樂表現精湛，同時也是勞力士品牌代言人之一。圖 / ROLEX提供
不少著名指揮家、音樂家都曾參與英國皇家歌劇院舞台上的演出，包括前勞力士創藝推薦資助計劃導師、已故的Colin Davis爵士。圖 / ROLEX提供。
不少著名指揮家、音樂家都曾參與英國皇家歌劇院舞台上的演出，包括前勞力士創藝推薦資助計劃導師、已故的Colin Davis爵士。圖 / ROLEX提供。
著名委內瑞拉籍指揮家和小提琴家Gustavo Dudamel，也是ROLEX代言人，並以大膽創新的手法演繹經典名作，令樂迷為之傾倒。圖 / ROLEX提供。
著名委內瑞拉籍指揮家和小提琴家Gustavo Dudamel，也是ROLEX代言人，並以大膽創新的手法演繹經典名作，令樂迷為之傾倒。圖 / ROLEX提供。
愛彼Music 180計畫的第二篇章名為「甦醒」，由加拿大攝影師Patrick Antoniewicz捕捉音樂家Betta Lemme和THe LYONZ間的創意花火。圖 / Audemars Piguet提供。
愛彼Music 180計畫的第二篇章名為「甦醒」，由加拿大攝影師Patrick Antoniewicz捕捉音樂家Betta Lemme和THe LYONZ間的創意花火。圖 / Audemars Piguet提供。
雙人組的THe LYONZ的音樂風格融合嘻哈與電子音樂，並以首張專輯「Peace Beyond Pines」在北美市場頗受好評。圖 / Audemars Piguet提供。
雙人組的THe LYONZ的音樂風格融合嘻哈與電子音樂，並以首張專輯「Peace Beyond Pines」在北美市場頗受好評。圖 / Audemars Piguet提供。

音樂會 義大利 維也納

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