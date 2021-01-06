Kipling聯手可口可樂 結合永續精神翻玩經典紅白設計

屢次與不同品牌聯名的Kipling繼2020年與傳奇塗鴉藝術家合作後，今年的開春新品則找來碳酸飲料界的霸主可口可樂（Coca-Cola）跨界。除了翻玩經典的紅、白配色之外，還結合永續精神，使用超過27萬個寶特瓶回收製作原料，製成3大系列袋包。

Kipling首度攜手可口可樂推出3系列共19款的聯名包包，包括了Coca-Cola++、Coca-Cola+以及Coca-Cola系列，把暢飲可口可樂帶來的沁涼舒暢感，透過設計轉化成包款裝飾元素。如同，Coca-Cola++系列以岩石灰色蓬鬆感面料材質為底，運用超音波熱壓技術，將可口可樂字樣形塑出如氣泡般的空氣觸感，並隱藏於純色包體中，就像可樂瓶內蠢蠢欲動衝出的氣體。經典紅白配色則出現在Coca-Cola+系列包款中，以雙色布料拼接，透過半透明材質讓可口可樂字樣漂浮於包體上，以3D立體圓點壓花打造立體觸感，演繹可口可樂的晶透氣泡顆粒及輕爽感。

有著藍灰色純色包身以網點設計，模擬可口可樂瓶中平穩漂浮的氣泡的則是Coca-Cola系列，拉鍊處更加上象徵團結的五色Coca-Cola字樣，辨識度極高。不僅如此，全系列包款布料還運用超過27萬個寶特瓶回收物料製成，結合雙品牌的特色之餘，還緊扣永續精神，讓買包包也能為地球盡份心力。

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola++系列CREATIVITY XB包2,380元。圖／Kipling提供

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola+系列ART MINI手提袋4,380元。 圖／Kipling提供

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola系列ART M購物袋4,780元。圖／Kipling提供

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola++系列DELIA後背包5,180元。圖／Kipling提供

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola系列FRESH腰包2,180元。圖／Kipling提供