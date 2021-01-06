快訊

國安法的趕盡殺絕：香港報復民主「35+初選大捕抓」

華航新塗裝貨機傳飛香港遭擋 林佳龍這樣回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Kipling聯手可口可樂 結合永續精神翻玩經典紅白設計

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Kipling開春新品找來碳酸飲料界的霸主可口可樂跨界合作，結合永續精神，打造出19款聯名包。圖／Kipling提供
Kipling開春新品找來碳酸飲料界的霸主可口可樂跨界合作，結合永續精神，打造出19款聯名包。圖／Kipling提供

屢次與不同品牌聯名的Kipling繼2020年與傳奇塗鴉藝術家合作後，今年的開春新品則找來碳酸飲料界的霸主可口可樂（Coca-Cola）跨界。除了翻玩經典的紅、白配色之外，還結合永續精神，使用超過27萬個寶特瓶回收製作原料，製成3大系列袋包。

Kipling首度攜手可口可樂推出3系列共19款的聯名包包，包括了Coca-Cola++、Coca-Cola+以及Coca-Cola系列，把暢飲可口可樂帶來的沁涼舒暢感，透過設計轉化成包款裝飾元素。如同，Coca-Cola++系列以岩石灰色蓬鬆感面料材質為底，運用超音波熱壓技術，將可口可樂字樣形塑出如氣泡般的空氣觸感，並隱藏於純色包體中，就像可樂瓶內蠢蠢欲動衝出的氣體。經典紅白配色則出現在Coca-Cola+系列包款中，以雙色布料拼接，透過半透明材質讓可口可樂字樣漂浮於包體上，以3D立體圓點壓花打造立體觸感，演繹可口可樂的晶透氣泡顆粒及輕爽感。

有著藍灰色純色包身以網點設計，模擬可口可樂瓶中平穩漂浮的氣泡的則是Coca-Cola系列，拉鍊處更加上象徵團結的五色Coca-Cola字樣，辨識度極高。不僅如此，全系列包款布料還運用超過27萬個寶特瓶回收物料製成，結合雙品牌的特色之餘，還緊扣永續精神，讓買包包也能為地球盡份心力。

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola++系列CREATIVITY XB包2,380元。圖／Kipling提供
Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola++系列CREATIVITY XB包2,380元。圖／Kipling提供

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola+系列ART MINI手提袋4,380元。 圖／Kipling提供
Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola+系列ART MINI手提袋4,380元。 圖／Kipling提供

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola系列ART M購物袋4,780元。圖／Kipling提供
Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola系列ART M購物袋4,780元。圖／Kipling提供

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola++系列DELIA後背包5,180元。圖／Kipling提供
Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola++系列DELIA後背包5,180元。圖／Kipling提供

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola系列FRESH腰包2,180元。圖／Kipling提供
Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola系列FRESH腰包2,180元。圖／Kipling提供

Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola系列+TROY後背包5,980元。圖／Kipling提供
Kipling與可口可樂聯名Coca-Cola系列+TROY後背包5,980元。圖／Kipling提供

可口可樂 品牌

延伸閱讀

北市超酷鱷魚動也不動 民眾不知真假丟石頭「測試」

股神巴菲特2020年靠這檔股票 賺進500億美元

標普500指數創下2016年以來最差新年開局 疫情加劇堪憂

全球最高比率！環保署首推海廢衣 96%原料是寶特瓶

相關新聞

肯德基炸雞「全是雞毛」超噁！網友崩潰：毛真的長齊了

「毛長齊再來講話」不僅挑釁意味濃厚，真的發生在食物上時，也可能引人不適！一名夏姓女網友近日於臉書社團指出，1月5日訂購肯...

「空中女王」747告別飛行開賣 華航：商務艙1分鐘秒殺

在台灣服役30年，中華航空旗下的「空中女王」即將光榮退役，2月6日展開飛行最終回，今上午10時開賣。對此，華航表示，商務...

Kipling聯手可口可樂 結合永續精神翻玩經典紅白設計

屢次與不同品牌聯名的Kipling繼2020年與傳奇塗鴉藝術家合作後，今年的開春新品則找來碳酸飲料界的霸主可口可樂（Co...

玫瑰芬芳迎接西洋情人節 蕭邦香水與心形珠寶獻愛

迎接即將於2月到來的西洋情人節，瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）推出全新Love Chopard香水，以代表愛情的玫瑰...

台灣管風琴女神余曉怡 史詩音樂會震撼2021

管風琴家余曉怡，無疑是台灣古典樂壇近年來快速崛起、備受矚目的新星。自2014年獲得台灣管風琴比賽首獎後，即展露頭角，以無比的毅力與旺盛的企圖心挑戰自我，努力推廣管風琴音樂文化。除了持續深耕台灣之外，余曉怡更勇敢踏上國際舞台，2018年曾二度赴維也納富盛名的聖伯多祿教堂音樂廳 (Peterskirche)、加州聖荷西大教堂 （Cathedral Basilica of Saint Joseph）演奏。2019年於德國雷克林豪森聖彼得大教堂（St. Peter Recklinghausen）演奏，更受邀波蘭第53 屆國際管風琴音樂節 （International Organ Festival in Koszalin）演奏。與小號演奏家陳長伯合作錄製的《只為了祢》榮獲第三十屆傳藝金曲獎「最佳宗教音樂」，個人演奏專輯《器宇非凡》也創佳績，入圍傳藝金曲獎最佳演奏獎。

EXO伯賢BURBERRY冬季大衣 未來經典系列全球限量150件

BURBERRY發表未來經典系列，選用品牌經典輪廓服裝，重新解構設計，每款單品限量150件，打造冬季的時髦風格。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。