玫瑰芬芳迎接西洋情人節 蕭邦香水與心形珠寶獻愛
迎接即將於2月到來的西洋情人節，瑞士精品品牌蕭邦（Chopard）推出全新Love Chopard香水，以代表愛情的玫瑰為主基調，香水瓶身更融合品牌代表性的心形圖案與花卉，與香水一樣以永續材質製作。同時，以心型圖案為主要設計元素的經典Happy Hearts與Happy Diamonds Icon系列珠寶以及L’Heure du Diamant新型腕表，亦是表情達意的好選擇。
蕭邦最著名的珠寶是將鑽石夾在兩片藍寶石水晶玻璃內的滑動鑽石系列，其中並延伸出結合品牌標誌愛心造型的多款設計。Happy Diamonds Icon系列以符合倫理道德標準金質打造，鑽石自由舞動，在彷彿心臟跳動不息，備有戒指、手環、墜子和耳環等多種品項可選。
同樣以以符合倫理道德標準的18K玫瑰金打造的Happy Hearts系列，其中特別版的耳環更鑲嵌粉色的珍珠貝母，是與俄羅斯超模娜塔莉亞沃迪亞諾娃（Natalia Vodianova）的赤子之心基金會（Naked Heart Foundation）合作的慈善作品，部分收益捐贈予赤子之心基金會用以關愛特殊兒童公益事業的發展。
而愛心造型的Heure du diamant腕表，則是這個自1970年代風格汲取靈感的貴氣鑽表系列最新力作。表殼以符合倫理道德標準的18K玫瑰金打造，粉紅色珍珠母貝表盤以手工扭索雕紋裝飾，搭配完全鋪鑲明亮式切割圓鑽的表圈及酒紅色皮革表帶，是寄託情意的時計首選。
Love Chopard香水則是由調香大師艾伯特莫瑞拉斯（Alberto Morillas）精心製作而成，融會6種不同的玫瑰韻調，當中包括最珍貴的天然玫瑰精華和保加利亞玫瑰精油，蘊含30種可持續採購的天然精華，其中15種來自Naturals Together，這是由瑞士香水公司和可持續發展領導者芬美意（Firmenich）創建的國際卓越可持續發展計劃。香水的90%的成分來自可持續採購的天然來源，奢華瓶身與瓶蓋由再生玻璃製成，不含鄰苯二甲酸酯、致敏源或基因改造生物，集優質香氣和精煉純度於一身，展現蕭邦致力於打造重視保護地球珍貴資源、宣導對人和環境的尊重的大愛決心。
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