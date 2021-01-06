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EXO伯賢BURBERRY冬季大衣 未來經典系列全球限量150件
BURBERRY發表未來經典系列，選用品牌經典輪廓服裝，重新解構設計，每款單品限量150件，打造冬季的時髦風格。
品牌創意總監RiccardoTisci以具有豐富故事性的標誌風衣為靈感，所創造的未來經典系列每件作品都有特殊版本編號，「讓風度與溫度同行」也說明此系列因應天氣變化而生，將經典菱形絎縫元素的雅致融入輕盈羽絨材質，剪裁相對現代俐落。未來經典系列以冬季外衣為主，包括菱形樣式絎縫大衣、飛行員外套到戰地夾克，另有外出裝備與各式配件例如漁夫帽、背包、圍巾和手袋等男、女裝款式。
形象視覺由攝影師Alessio Bolzoni掌鏡拍攝，在當代時空之下運用摩登與永恆的二元對比，詮釋品牌對於經典的再演繹。外套採用棉質Gabardine風衣背面裁片細節為靈感來源，菱形絎縫樣式；橄欖綠和黑色可拆式連帽絎縫尼龍、棉質連帽大衣，飾有Gabardine背部裁片及挖空衣襬，部分內襯Vintage格紋；黑色收納式男士連帽絎縫尼龍和棉質戰地夾克，則以菱形絎縫尼龍重新打造。半立方體斜背包，將柔滑亮面褐棕色皮革結合菱形燈芯絨覆面，精簡俐落；鞋履則以古巴鞋跟樣式重新打造絨面皮革的黑、米色兩款。全系列限定商品，即日起僅在新光三越台中中港專門店獨家限量發售。
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