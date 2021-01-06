EXO伯賢BURBERRY冬季大衣 未來經典系列全球限量150件

BURBERRY發表未來經典系列，選用品牌經典輪廓服裝，重新解構設計，每款單品限量150件，打造冬季的時髦風格。

品牌創意總監RiccardoTisci以具有豐富故事性的標誌風衣為靈感，所創造的未來經典系列每件作品都有特殊版本編號，「讓風度與溫度同行」也說明此系列因應天氣變化而生，將經典菱形絎縫元素的雅致融入輕盈羽絨材質，剪裁相對現代俐落。未來經典系列以冬季外衣為主，包括菱形樣式絎縫大衣、飛行員外套到戰地夾克，另有外出裝備與各式配件例如漁夫帽、背包、圍巾和手袋等男、女裝款式。