ASICS經典緩震跑鞋、New Balance山系潮履再進化

專業運動品牌ASICS推出旗艦緩衝型跑鞋GEL-NIMBUS 23，針對不同性別的差異化設計，將柔軟緩震和運動效能提升到全新層次。New Balance去年推出的Fresh Foam Hierro山系潮履，也同樣再進化，結合創新科技，輕鬆駕馭多變地形。

ASICS的GEL-NIMBUS系列，自問世20多年來已成為舒適路跑代名詞，每一代都是專業跑者的最愛。而全新的GEL-NIMBUS 23鞋也不例外，尤其適用於高足弓、一般足弓和跑姿內旋不足的慢跑者，因為具備了雙層中底FLYTEFOAM和 FLYTEFOAM PROPEL中底技術，提供輕量且回彈的性能，且在後腳跟處增加亞瑟膠含量以吸收衝擊。另外，還帶有全新立體空間結構在中底柔軟度提升後，仍保有一定支撐效果。不過這系列最值得一提的是，ASICS依據男性與女性足型構造和跑步習慣做出差異化設計，貼心滿足不同性別需求。

New Balance Fresh Foam X Hierro V6鞋3,680元。圖／New Balance提供

去年推出Fresh Foam Hierro鞋款的New Balance也輔以新科技優化，搭配平織鞋面揉和TPU紗線，Fresh Foam X Hierro V6鞋。能完善保護腳背不受山林間許多的碎石、小樹枝等刺傷，鞋頭部位的Toe Protect塗層保護腳趾，不怕崎嶇的路面，鞋舌的軟木塞舌標呼應側邊的山形Logo。而且中底搭載全腳掌 Fresh Foam X 科技，輕量又緩震；外底使用黃金大底Vibram Megagrip耐磨橡膠組成，任何地面均有優異抓地力表現，能自在穿梭在戶外多變的地形間。

ASICS GEL-NIMBUS 23女鞋4,780元。圖／ASICS提供