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TOD’S集團協助 義大利抗疫慈善基金募得近四億元台幣
2020新冠肺炎疫情肆虐，情況最嚴重的歐洲國家之一—時尚重鎮義大利國內精品紛紛發起捐款活動或協助支援醫療設備，有錢出錢、有力出力地齊心抗疫。其中TOD’S集團Della Valle家族從去年9月便投身慈善基金，近日也公布款項使用方式，讓募款活動更透明公開。
去年9月「Sempre con Voi」（譯作：與你同在）慈善基金募集由義大利民事保護部門（Dipartimento della Protezione Civile）主理分派善款，包含Della Valle家族以及所有捐款支持此基金的人士，由團體至個人，至今共為此基金籌得超過一千一百五十萬歐元（約三億九千五百多萬元台幣）。這些善款將分配給約260個家庭，並根據家庭成員的人數平均分配，優先處理當中成員較多的家庭以及有老年人或殘疾成員的家庭，感謝他們的摯親為了拯救他人而犧牲了生命。
集團董事長Diego Della Valle表示：「我要感謝所有捐款予Sempre con Voi基金的人士，他們充分展示發揮慷慨無私與團結精神，與大家一起共度時艱。」目前「Sempre con Voi」慈善基金募集持續進行中。
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