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大師掛保證！OMEGA超霸登月表全面強勢進階天文台認證

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
採用18K Sedna™金的全金款，保留了包含階梯式表圈、以陽極處理鋁製錶圈的著名數字90上方圓點（DON）等特色。圖 / OMEGA提供。
採用18K Sedna™金的全金款，保留了包含階梯式表圈、以陽極處理鋁製錶圈的著名數字90上方圓點（DON）等特色。圖 / OMEGA提供。

一個傳奇如何歷久彌新、閃耀如昔？唯有透過不斷的自我砥礪、再升級，或能跟上時代腳步。歐米茄（OMEGA）將經典的超霸登月表系列

全面升級，除了材質運用特殊的18K Sedna™金與18K Canopus™金，機芯也全面具備「大師天文台認證」，強勢升等。

歐米茄總裁暨執行長Raynald Aeschlimann表示，在升級像超霸登月表時，每個細節都必須忠於其初衷精神。「這款計時碼表獲得全世界的肯定，所以我們帶著最真誠的敬意進行設計，並將其機芯提升到更高的境界。」

同軸擒縱大師天文台3861機芯同時通過瑞士天文台與METAS雙重認證，針對精密、品質、防水、防磁都有超越常規的優異表現，所以得名「大師天文台認證」，同時為對應3861機芯的振頻，分鐘刻度環現在被分成3區，而非之前錶款的5區；新設計的表帶採用五排的拱形鏈節，但包含階梯式表盤、雙斜削底蓋，以陽極處理鋁製錶圈的著名數字90上方圓點（DON）和數字70對角處圓點等超霸登月表的特色，則為完美保留。

最入門款式為精鋼表殼、黑色表面、橡膠表帶，訂價約19萬5,000元，最高價款式則從表殼、表帶全數使用18K Sedna™金，定價則約113萬8,000元，唯無論價格、材質，全數擁有OMEGA全球五年保固。

黑色表面但搭配18K Sedna™金、同軸擒縱大師天文台3861機芯的全金款，定價則約113萬8,000元，黑金相映。圖 / OMEGA提供。
黑色表面但搭配18K Sedna™金、同軸擒縱大師天文台3861機芯的全金款，定價則約113萬8,000元，黑金相映。圖 / OMEGA提供。
月亮的盈虧反應了美，並以黑色表圈、黑色表面的OMEGA超霸登月計時碼表，成為傳奇一頁。圖 / OMEGA提供。
月亮的盈虧反應了美，並以黑色表圈、黑色表面的OMEGA超霸登月計時碼表，成為傳奇一頁。圖 / OMEGA提供。
伴隨著登月傳奇的OMEGA超霸登月表系列，近期重新改版，在機芯與外觀設計重新升級再進化。圖 / OMEGA提供。
伴隨著登月傳奇的OMEGA超霸登月表系列，近期重新改版，在機芯與外觀設計重新升級再進化。圖 / OMEGA提供。
全磨砂整合式表帶採用五排式鏈節設計，表扣並飾有拋光的歐米茄希臘文字。圖 / OMEGA提供。
全磨砂整合式表帶採用五排式鏈節設計，表扣並飾有拋光的歐米茄希臘文字。圖 / OMEGA提供。

瑞士

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