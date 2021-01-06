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一口烏魚子、米妮海苔！4款特色年禮 大小朋友都通吃

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
元本山今年有米奇、米妮造型的味付海苔罐，讓年禮也充滿童趣。圖／元本山提供
元本山今年有米奇、米妮造型的味付海苔罐，讓年禮也充滿童趣。圖／元本山提供

隨著年節將至，各大年節禮盒也紛紛出爐。除了傳統的禮盒之外，「元本山」延續去年所推出的米奇元素，加碼新推出「米妮造型味付海苔罐」；「萬歲牌」也首度推出「米奇造型堅果罐」，增添贈禮童趣感。另外「老饕鮮生」今年推出全新包裝的一口烏魚子禮盒，更有限定的焦糖瑪奇朵口味，為年節零嘴帶來大人系的奢侈感。而文青系蛋捲「青鳥旅行」，則有蛋捲佐茶的禮盒可供選擇。

元本山在去年首度推出「米奇造型味付海苔罐」，以立體的米奇耳朵搭配紅色短褲，營造出米奇的經典造型。今年除了持續推出外，春節還加碼於7-11獨家推出「米妮造型味付海苔罐」，同樣延續招牌立體圓耳設計，再搭上粉嫩的點點短裙配色，每罐內含36束味付海苔，並有6種不同的情境包裝設計，且兩款均附有呼應主題的造型提袋，每罐299元。除此之外，元本山還設計「米奇系列味付海苔禮盒」，內有16包味付海苔，並有米奇、唐老鴨、布魯托等4款不同的包裝設計，還附贈米奇造型置物架，可作為辦公桌、書桌的文具收納盒或擺飾，每盒259元。

同樣主打迪士尼元素，萬歲牌今年春節首度與迪士尼合作推出「米奇造型綜合堅果罐」，上蓋採用立體的耳朵造型，重現米奇的經典模樣，透明的瓶身則是使用耐熱、可重複利用的Tritan 材質，並加上止漏墊圈與獨家的米奇造型吊繩，讓堅果罐也可以一秒變身環保水壺。米奇造型綜合堅果罐內含薄鹽口味核桃、杏仁、腰果，每罐459元。

「青鳥旅行」本次攜手台灣「京盛宇」茶葉，推出2款春節限定的聯名禮盒。「春茜郁香禮盒」 內含花生粒粒、原味肉鬆等2款人氣蛋捲各5入，再配上京盛宇的阿里山金萱袋茶，在甜鹹交錯的口感中細品歲月靜好，每盒640元。「春茜染香禮盒」採掀蓋式設計，內有花生粒粒蛋捲、芝麻沙沙蛋捲各5入，以及肉鬆蛋捲、海苔肉鬆蛋捲各5入，同樣配上阿里山金萱袋茶，每盒980元。即日起至1月31日期間，可享91折起的官網晚鳥優惠。

過去主打「最美一口烏魚子」、僅有網路銷售的「老饕鮮生」，將於1月16日起，首度於高雄漢神巨蛋設立期間限定專櫃，店內將以獨家的包裝設計，推出2款禮盒，搶進年禮市場。老饕鮮生表示，自家選用台灣在地的野生烏魚子，採單片、一口大小的設計。本次還於漢神店推出「焦糖瑪奇朵」新口味，讓烏魚子的鹹香配上焦糖的苦甜，創造全新的食用滋味。大禮盒內含3包，每包10～12片，可混搭口味，每盒1,680元；小禮盒則採單一口味，每盒10～12片，每盒600元。

萬歲牌首度與迪士尼合作推出「米奇造型綜合堅果罐」，罐身還可當作水壺使用。圖／萬歲牌提供
萬歲牌首度與迪士尼合作推出「米奇造型綜合堅果罐」，罐身還可當作水壺使用。圖／萬歲牌提供
「老饕鮮生」於漢神快閃店推出限定包裝的一口烏魚子禮盒，為贈禮增添大人系滋味。圖／老饕鮮生提供
「老饕鮮生」於漢神快閃店推出限定包裝的一口烏魚子禮盒，為贈禮增添大人系滋味。圖／老饕鮮生提供
青鳥旅行攜手京盛宇，推出2款蛋捲佐茶的春節限定聯名禮盒。圖／青鳥旅行提供
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