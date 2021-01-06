梵克雅寶Ludo Secret腕表 絕美經典2021重現

剛邁入2021年，法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）便發表全新的Ludo Secret腕表。新作共5款神秘表，分別以不同寶石配色，其中有兩款為獨一無二之作。Ludo Secret腕表延伸自品牌於1930年代經典之作Ludo手鐲，宛如腰帶般柔軟靈動的網狀設計，以不同金質色澤的六邊形鍊節組成，鍊節中央的星形鑲嵌紅寶石或藍寶石，並以鑲嵌寶石的圖案取代扣環，為經典手鐲注入當代魅力。

1934年首度問世的Ludo手鐲，名字來自品牌創辦人之一路易雅寶（Louis Arpels）的暱稱，設計靈感來自腰帶，是當時女性展現自信魅力首選，一推出即成為品牌最受歡迎的經典。1934年的原作由磚形的鍊結組成第二年才推出以小巧六邊形鉸接而成的款式，深受歡迎的創意，在30年代開始延伸出戒指、腕表及點綴外套或衣領的領針等作品。

此次新作中，其中3款Ludo Secret腕表沿用Ludo手鐲原始的設計，以紅、綠、藍三種不同色調的寶石與金屬配色展現不同的風情。白色珍珠母貝表盤邊緣鑲嵌鑽石，配襯大小各異的硬寶石及珍貴寶石交織出對稱的玫瑰圖案，只要旋開上方凸圓形硬寶石，便能打開隱藏於其下的神秘表盤，表盤12點鐘的位置更綴上鑲嵌寶石的星形，呼應鍊節上的星形設計。手鐲末端綴上呼應玫瑰造型的寶石圖案，勾勒出腰帶般的輪廓，點出原創的精神。

玫瑰金款式糅合紅寶石及珊瑚，另外兩個黃K金款式分別以綠色調的綠玉髓、祖母綠及藍寶石，以及藍色調的青金石及藍色和粉紅色剛玉。神秘表更秉承梵克雅寶可轉換珠寶的傳統，手鐲上的表盤圖案可透過鑲嵌寶石的六邊形網狀扣件更換拆組，玫瑰圖案可單獨拆做胸針配戴，或搭配長飾鍊轉換成吊墜。拆下玫瑰圖案表盤的手鐲也可單獨配戴，或與玫瑰圖案的胸針或吊墜同時配戴。