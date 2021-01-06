年度必搶！寬庭集中出清1月9日登場 頂級寢具殺2折起

農曆年前夕，也要為家中增添喜氣，頂級寢飾與生活精品品牌寬庭，將於1月9日至17日在北市舉辦大型集中出清，平均下殺2～5折，都能入手頂級的埃及超長纖細棉、義大利長纖綿等進口高級床組，還有許多歐洲品牌。不過因應疫情關係，1月9～10日採用專場預約付費報名制，幾乎已經額滿，1月11～17日，則憑寬庭美學APP會員條碼排隊免費入場，但會嚴格控管入場人數與分段消毒。

寬庭的年度出清，吸引許多寢具愛好者必前往購買，除了各種高級床組出清，還有歐洲精品寢具如DEA、PRATESI、LA PERLA、YVES DELORME、KENZO等品牌，蠶絲被、羽絨被與羊毛被、及高級喀什米爾披毯等，全都2～5折起，另外還有機會以2折以下，入手NG商品或陳列品。

1月11日起，每天上午都推出限量的「每日一物」，11日首日為昀愛義大利長纖棉蕾絲寢飾雙人四件組，原價41,870元、特價7,280元；12日有晶品透氣純天然羽絨雙人冬被原價23,900元、特價6,280元。現場還設計愛心義賣專區，販售寬庭指導陽光基金會傷友縫製的「百納被」及「午安抱枕」等公益商品，公益商品銷售金額將全數捐贈給聯合勸募及陽光基金會。