不加砂糖不加蛋！「液態版」巧克力戚風蛋糕 冬日限定

總有些時候，可能是天氣冷、可能是情緒低落，需要透過一份甜點以味蕾帶來甜美希望。繼年前以白水湖鮮蚵釀造的「蚵仔黑」啤酒後，酉鬼啤酒近日再以甜點為概念，與北投甜點名店「拾米屋」、巧克力專賣店九日風新品牌「TERRA」三方合作，在九個月研發推出一款鬆軟順口的「巧克力戚風波特啤酒」，甜美誘人。

鬆軟的戚風蛋糕原就以細緻與彈性口感為特色，而「波特酒巧克力戚風」更是「拾米屋」的熱銷單品。酉鬼啤酒從源自十八世紀英國倫敦、注重烘烤麥芽的香氣及口感表現的波特啤酒得到靈感，並由九日風新品牌「TERRA」把關、選定具有鮮明果酸香氣的祕魯與哥倫比亞產區可可豆，碾磨至碎粒與膏狀之間，最終加入高溫沸騰麥汁中一同釀造。

哥倫比亞Tumaco產區可可豆為啤酒風味賦予了煙燻果乾的木質調，明亮果酸與豐富的莓果香氣則來自另一款發酵過後的秘魯Gran Nativo Blanco可可豆。同時瓶標設計更將戚風蛋糕的細膩氣孔轉化為視覺、鬆軟誘人。單瓶售價140元，為冬季限量發行，並將陸續於拾米屋、拾米to go、TERRA，以及酉鬼啤酒全台合作店家限量販售。

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