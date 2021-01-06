侯佩岑、潘慧如西裝穿搭 迎接新年的清爽俐落好心情

西裝外套是都會女性不可或缺的上班單品，正能量不嫌多的侯佩岑在IG暖心發言「天冷，大家要注意保暖喔」，搭襯Chloé西外、襯衫，冷暖色調的和諧散發知性美；而潘慧如則是示範了西裝的淘氣、性感、帥氣等各式風格，成為上班穿搭的示範造型。

Chloé運用淺褐、沙丘、栗色、沙塵藍和焦糖紅等色彩，以雕塑、詩歌和和Rita Ackermann的畫作，來傳達當代摩登女性魅力，也從男裝衣櫃中擷取剪裁、符號，解構後展現在女裝之中，侯佩岑身穿魚鱗織紋的金蔥西裝外套，搭襯沙塵藍的印花襯衫，一冷一熱的色彩調性表現面料細節的精緻。