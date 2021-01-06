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侯佩岑、潘慧如西裝穿搭 迎接新年的清爽俐落好心情

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
侯佩岑和潘慧如運用西裝穿搭出當代都會女性的優雅俐落。圖／取自IG
侯佩岑和潘慧如運用西裝穿搭出當代都會女性的優雅俐落。圖／取自IG

西裝外套是都會女性不可或缺的上班單品，正能量不嫌多的侯佩岑在IG暖心發言「天冷，大家要注意保暖喔」，搭襯Chloé西外、襯衫，冷暖色調的和諧散發知性美；而潘慧如則是示範了西裝的淘氣、性感、帥氣等各式風格，成為上班穿搭的示範造型。

Chloé運用淺褐、沙丘、栗色、沙塵藍和焦糖紅等色彩，以雕塑、詩歌和和Rita Ackermann的畫作，來傳達當代摩登女性魅力，也從男裝衣櫃中擷取剪裁、符號，解構後展現在女裝之中，侯佩岑身穿魚鱗織紋的金蔥西裝外套，搭襯沙塵藍的印花襯衫，一冷一熱的色彩調性表現面料細節的精緻。

潘慧如則是以「女生西裝也很可以」一連po了三套西裝穿搭，第一套運用色彩和氛圍的對比穿出Weekend Max Mara的運動型格，呼應秋冬的當代探險家精神；另一套赭紅色的西裝，來自MAX&Co.，流暢俐落的清透材質，顯現自信簡約的風貌。此外，潘慧如選搭了清新的藍色西裝，呈現MARELLA以七○年代中產階級為靈感的極簡優雅，經典版型表現修長身型，喇叭褲則用以表現正裝中的鮮明個性。

潘慧如運用色彩、氛圍的對比穿出Weekend Max Mara的運動風。圖／取自IG
潘慧如運用色彩、氛圍的對比穿出Weekend Max Mara的運動風。圖／取自IG
侯佩岑身穿冷暖熱色調的Chloé西裝、襯衫，展現知性品味。圖／取自IG
侯佩岑身穿冷暖熱色調的Chloé西裝、襯衫，展現知性品味。圖／取自IG
清新藍色西裝、喇叭褲輪廓，呈現MARELLA七○年代中產階級的極簡優雅。圖／取自IG
清新藍色西裝、喇叭褲輪廓，呈現MARELLA七○年代中產階級的極簡優雅。圖／取自IG
侯佩岑身穿Chloé襯衫，展現知性品味。圖／取自IG
侯佩岑身穿Chloé襯衫，展現知性品味。圖／取自IG
赭紅色的MAX&Co.西裝，流暢帥氣且有女人味。圖／取自IG
赭紅色的MAX&Co.西裝，流暢帥氣且有女人味。圖／取自IG

西裝 保暖 侯佩岑 潘慧如 寒流

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